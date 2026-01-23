MARKTALARM:
EchoIQ rettet Leben – Anerkennung kommt JETZT
Anzeige
Automatisierung beschleunigt Umbau

Amazon plant weiteren Stellenabbau – KI rückt ins Zentrum der Organisation 23.01.2026, 18:53 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Amazon
© Bild von Alexa auf Pixabay
Der Technologiekonzern Amazon bereitet offenbar eine neue Entlassungsrunde vor. Nach Medienberichten sollen rund 14.000 Arbeitsplätze wegfallen, da Künstliche Intelligenz zunehmend Aufgaben übernimmt, die bislang von Menschen erledigt wurden. Die Maßnahmen sollen bereits in der kommenden Woche anlaufen und betreffen mehrere zentrale Unternehmensbereiche.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Amazon 203,10 EUR +1,86 % Baader Bank

Mehrere Geschäftsbereiche betroffen

Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Reuters erklärten, sollen die Stellenstreichungen unter anderem die Cloud-Sparte Amazon Web Services, den Einzelhandel, Prime Video sowie den Personalbereich treffen. Damit setzt Amazon seinen Sparkurs fort, der bereits im vergangenen Jahr mit umfangreichen Einschnitten begonnen hatte. Schon im Oktober hatte der Konzern angekündigt, in mehreren Wellen zehntausende Stellen abbauen zu wollen.

Großer Konzern mit riesiger Belegschaft

Trotz der geplanten Kürzungen bleibt Amazon einer der größten Arbeitgeber weltweit. Ende 2024 beschäftigte das Unternehmen rund 350.000 Angestellte in Verwaltung und Management sowie etwa 1,2 Millionen Mitarbeitende in Logistik- und Lagerbereichen. Insgesamt lag die Zahl der Beschäftigten damit bei rund 1,55 Millionen. Der aktuelle Stellenabbau betrifft vor allem Funktionen, die zunehmend automatisiert oder durch KI-gestützte Prozesse ersetzt werden können.

Management sieht KI als langfristigen Hebel

Amazon-Chef Andy Jassy hatte bereits im vergangenen Jahr deutlich gemacht, dass Künstliche Intelligenz die Arbeitsorganisation des Konzerns grundlegend verändern wird. In einem Blogbeitrag erklärte er, dass für bestimmte Tätigkeiten künftig weniger Personal benötigt werde, während andere Aufgaben neu entstünden. Insgesamt gehe er davon aus, dass KI Amazon langfristig in die Lage versetzen werde, mit einer kleineren Belegschaft effizienter zu arbeiten.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MM8CBQ
Ask: 1,03
Hebel: 19
mit starkem Hebel
MM0F7K
Ask: 2,95
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM8CBQ MM0F7K. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
2 Palantir-Chef: KI wird Einwanderung unnötig machen Hauptdiskussion
3 Trump schiebt Goldrallye kräftig an: Newmont Corp. – Aktie bricht aus. Das sind die nächsten Ziele Hauptdiskussion
4 Klingbeil: Es wird deutliche Antwort Europas auf Trump geben Hauptdiskussion
5 Aktivisten verifizieren fast 4.000 Tote bei Iran-Protesten Hauptdiskussion
6 Bericht: Bis zu 18.000 Tote nach Protesten im Iran Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Vera-Rubin-Schock: Kühlsystem-Hersteller unter Druck: NVIDIA treibt…

13:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Preise für Gold und Silber explodieren zum Wochenausklang: Und …

12:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Börsenschock nach Deal-Aus bei Wacker Neuson: Wacker-Aktie stürzt …

12:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Performance-Trigger erreicht – Markt reagiert dennoch skeptisch…

12:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk macht Druck: Knallt es jetzt gewaltig? Die nächsten …

9:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Wasserstoff-Krimi: Explosion oder Absturz? Schicksalstag für Plug …

Gestern 19:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ringen um Warner Bros.: Paramount weitet Zeitrahmen aus und …

Gestern 18:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Musk konkretisiert Roboter-Pläne: Verkaufsstart für Optimus an die…

Gestern 18:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer