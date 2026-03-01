Anzeige
+++Erste Psilocybin-Behandlungen laufen – warum steht Optimi noch bei Pennystock-Level?!+++
BASF – Aktie unter Druck

Markt hadert mit ambivalenten Zahlen 01.03.2026, 08:48 Uhr Jetzt kommentieren: 0

BASF – Aktie unter Druck: Markt hadert mit ambivalenten Zahlen
© Bild: istockphoto.com/Victor Golmer
Der weltgrößte Chemiekonzern legte kürzlich die Ergebnisse für 2025 vor. Diese fielen vergleichsweise ambivalent aus. Entsprechend haderte der Markt mit dem Zahlenwerk. Wer sich positive Impulse erhofft hatte, wurde zunächst enttäuscht. Schauen wir uns das Zahlenwerk von BASF einmal genauer an.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 25.172,03 PKT -0,65 % Ariva Indikation
BASF 48,16 EUR -0,72 % Lang & Schwarz

BASF mit ambivalenten Zahlen

Das große Aufbäumen nach den Zahlen blieb der BASF-Aktie (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS) verwehrt. Die Zahlen waren allerdings auch nicht dazu angetan, in Euphorie zu verfallen. So vermeldete BASF für 2025 einen Umsatz in Höhe von 59,657 Mrd. Euro; nach 61,444 Mrd. Euro in 2024. Das EBITDA vor Sondereinflüssen belief sich auf 6,554 Mrd. Euro, nach 7,240 Mrd. Euro in 2024. Das EBITDA wurde für 2025 mit 5,618 Mrd. Euro angegeben, nach 6,211 Mrd. Euro im Vorjahr. Das Ergebnis nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen legte indes in 2025 auf 1,619 Mrd. Euro zu, nach 1,298 Mrd. Euro im Vorjahr. Der wichtige free cash flow verbesserte sich ebenfalls auf 1,342 Mrd. Euro, nach 0,748 Mrd. Euro im Jahr 2024.

Ausblick 2026

BASF erwartet im laufenden Jahr ein EBITDA vor Sondereinflüssen zwischen 6,2â€¯Mrd.â€¯Euro und 7,0â€¯Mrd.â€¯Euro. Der free cash flow soll sich weiter verbessern. BASF erwartet für das laufende Jahr einen Wert von 1,5 Mrd. Euro bis 2,3 Mrd. Euro.

Dividende

Die Konzernführung schlägt für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,25 Euro vor. Damit würde die Dividende im Vergleich zu 2024 unverändert bleiben.

Aktienchart

Chartcheck BASF

Aus charttechnischer Sicht musste die Aktie den Ausflug in Richtung 52,5 Euro teuer bezahlen. Gewinnmitnahmen vereitelten den Ausbruch. Die Aktie geriet unter Druck. Kursrückgänge bestimmten das Handelsgeschehen in den letzten Tagen. Mit dem Rücksetzer unter die 50 Euro wurde das erste charttechnische Porzellan zerschlagen. Für BASF gilt es nun! Mit dem eminent wichtigen Unterstützungsbereich um 48,4 Euro steht der nächste relevante Kursbereich unter Druck. Sollte es auch darunter gehen, könnte sich die Bewegung rasch auf 45 Euro ausdehnen. Um der Aufwärtsbewegung frische Impulse zu geben, bedarf es eines Vorstoßes über die 52,5 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan stufen BASF unverändert mit einem „underweight“ ein. Das Kursziel sehen die US-Amerikaner nach wie vor bei 36 Euro. Ganz anderer Meinung sind die Analysten von Goldman Sachs. Deren Votum lautet „buy“ und das Kursziel für die Aktie 62 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MJ68YY
Ask: 13,59
Hebel: 18
mit starkem Hebel
MN3ADV
Ask: 61,00
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MJ68YY MN3ADV. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Warnstreiks im Nahverkehr haben begonnen Hauptdiskussion
2 Lage immer dramatischer: Novo Nordisk – Aktie bricht ein. Das sind die neuen Kursziele Hauptdiskussion
3 ROUNDUP 2: Steinmeier-Nachfolge wird am 30. Januar 2027 bestimmt Hauptdiskussion
4 Eurozone: Wirtschaftsstimmung trübt sich unerwartet ein Hauptdiskussion
5 TAGESVORSCHAU: Termine am 25. Februar 2026 Hauptdiskussion
6 APA ots news: "IFA AG | 6% Nachhaltigkeitsanleihe 2026-2031 (2032)" zur... Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax – Ausblick. Zwischen Iran-Krieg und Zahlenflut: RWE – Aktie …

8:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SpaceX an die Börse: Musk braucht Geld

Gestern 12:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Regime-Change im Iran: Kommt jetzt der Öl-Preis-Schock?

Gestern 12:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Aixtron nach Zahlen: Spektakuläres Kaufsignal macht Hoffnung auf …

Gestern 8:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dell mit bärenstarken Zahlen: Aktie geht durch die Decke. Was ist …

Gestern 8:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Netflix wirft hin, Aktie schießt hoch: Geht dieses Hollywood-…

Freitag 18:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Minus 80% vom Rekordhoch: Warum Anleger Duolingo jetzt bestrafen

Freitag 17:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

CoreWeave im freien Fall: Darum kann selbst Nvidia diese Aktie jetzt…

Freitag 17:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer