BASF mit vorläufigen Zahlen: Aktie setzt Ausbruch konsequent fort. Die nächsten Kursziele
Der Chemiekonzern veröffentlichte kürzlich die vorläufigen Ergebnisse für Jahr 2025. Die Zahlen wiesen Licht und Schatten auf. Nach einer kurzen Orientierungsphase entschloss sich der Markt jedoch für eine vergleichsweise positive Lesart der Zahlen. Die Aktie konnte daraufhin den Ausbruch über die eminent wichtige Marke von 45 Euro fortsetzen und die Handelswoche auch darüber abschließen – aus charttechnischer Sicht ist das ein überaus positives Signal.
BASF wird die finalen Ergebnisse am 27. Februar präsentieren. Blicken wir zunächst auf die vorläufigen Eckdaten. BASF gab den voraussichtlichen Umsatz in 2025 mit 59,7 Mrd. Euro an, nach 61,4 Mrd. Euro im Jahr 2024. Das EBITDA vor Sondereinflüssen vermeldete der Ludwigshafener Konzern mit 6,6 Mrd. Euro, nach 7,2 Mrd. Euro in 2024. Damit verfehlte BASF allerdings die eigenen Prognosen für 2025 (6,7 Mrd. Euro bis 7,1 Mrd. Euro). Das EBIT belief sich auf 1,6 Mrd. Euro und lag damit unter dem Vergleichswert von 1,8 Mrd. Euro aus dem Jahr 2024. Punkten konnte BASF hingegen beim free cashflow. Dieser beträgt in 2025 voraussichtlich 1,3 Mrd. Euro. Damit konnte BASF auch die eigenen Erwartungen (0,4 Mrd. Euro bis 0,8 Mrd. Euro) deutlich übertreffen. Ebenfalls positiv entwickelte sich das vorläufige Ergebnis nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen. BASF gab dieses für 2025 mit voraussichtlich 1,6 Mrd. Euro an, nach 1,3 Mrd. Euro in 2024.

Chartanalyse zur Aktie

Die vorläufigen BASF-Zahlen riefen auch zahlreiche Analysten auf den Plan. Dabei gab es durchaus Veränderungen in der Einschätzung. So senkten die Analysten der DZ Bank den fairen Wert für BASF von 55 Euro auf 50 Euro. Das Votum wurde ebenfalls von „kaufen“ auf „halten“ zurückgenommen. Unverändert optimistisch sind hingegen die Analysten von Warburg Research. Deren Votum lautet nach wie vor „buy“ und das Kursziel für die BASF-Aktie 53 Euro.

Die ambivalenten Zahlen hinderten die BASF-Aktie nicht daran, den Ausbruch über die 45 Euro voranzubringen. Damit rückt nun der Widerstandsbereich um 46,4 Euro in den Fokus. Sollte auch dieser überwunden werden, würde sich die Tür in Richtung 48,5 Euro / 50 Euro öffnen. Mit Rücksetzern muss jederzeit gerechnet werden. Diese bleiben idealerweise eng begrenzt, um das Momentum nicht zu gefährden. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 41,5 Euro zu verorten. Darunter sollte es tunlichst nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

Bn-Redaktion/mt
