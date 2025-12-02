8,5 Milliarden USD Gold im Boden:
BASF sendet Lebenszeichen

02.12.2025, 12:46 Uhr

BASF sendet Lebenszeichen: Aktie steht vor einem explosiven Jahresfinale
© Bild von VP68 auf Pixabay
Das Börsenjahr 2025 verlief für die BASF-Aktie nicht sonderlich erfolgreich. Die Kursentwicklung der letzten Handelstage macht nun aber hinsichtlich des Jahresfinales Mut. Gelingt der Aktie ein wenig „Ergebniskosmetik“?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BASF 45,99 EUR +3,07 % TTMzero RT

BASF – Aktie steht vor einem explosiven Jahresfinale

Unsere letzte Kommentierung zur BASF-Aktie überschrieben wir an dieser Stelle mit „Kommt da noch was? Aktie in entscheidender Phase“. Das war am 17. November. Die Aktie übte zum damaligen Zeitpunkt zaghaften Druck auf die eminent wichtige Widerstandsmarke von 45 Euro aus.

Über weite Strecken des Jahres 2025 dominierte eine Handelsspanne von 41,5 Euro / 40,7 Euro auf der Unterseite bis 45 Euro auf der Oberseite das Handelsgeschehen in der BASF-Aktie. Konnte die Aktie die obere Begrenzung aufbrechen, entwickelte sich mitunter veritables Momentum. Die 45 Euro stellen für die BASF demnach eine wichtige Trigger-Marke dar. Zuletzt verstärkte die Aktie abermals den Druck auf die Marke von 45 Euro. Zunächst mühte sich die BASF-Aktie vergeblich. Das Ausbruchsszenario wollte sich nicht kreieren. Das Kaufsignal blieb aus. 

BASF Aktienchart

Aktuell setzt die BASF-Aktie jedoch zum Sprung über die 45 Euro an. Nun muss es darum gehen, den Druck auf der Oberseite aufrechtzuerhalten. Weitere Widerstände müssen nun im Anschluss überwunden werden, um dem Ausbruch Nachdruck zu verleihen. Zu nennen sind hier vor allem die Hürden bei 46 Euro und 46,5 Euro. Insbesondere ein Ausbruch über die 46,5 Euro könnte entscheidende bzw. richtungsweisende Bedeutung haben und der Aktie die Tür in Richtung 50 Euro öffnen. Doch soweit ist es noch nicht.

Aktuelle Analystenstimmen

Wenig Optimismus versprühen die Analysten von Jefferies. Die US-Amerikaner bestätigten kürzlich ihr Votum „underweight“ für die BASF-Aktie. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 40 Euro.  Die Analysten von Deutsche Bank Research stuften BASF zuletzt von „buy“ auf „hold“ herab. Das Kursziel senkten sie deutlich von 51 Euro auf 45 Euro.

Zusammengefasst

Das fundamentale Umfeld präsentiert sich unverändert ambivalent. Das Unternehmen befindet sich in einer wichtigen Phase. Zuletzt wurde der Zeitplan zur Abspaltung der Agrarchemiesparte bekanntgegeben. BASF will seine Agricultural Solutions-Sparte bis zum Jahr 2027 als Societas Europaea (SE) an die Frankfurter Börse bringen; sofern alle Klippen erfolgreich umschifft werden können. Trotz des aktuell unverändert schwierigen Umfelds stehen die Chancen auf ein versöhnliches Jahresende gut. Der Ausbruch über die 45 Euro könnte eine Erholung einläuten, deren übergeordnetes Ziel die 50 Euro darstellen. Auf der Unterseite hat die Zone 41,5 Euro / 40,7 Euro weiterhin zentrale Bedeutung als Unterstützung. 



Bn-Redaktion/mt
