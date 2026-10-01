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Bayer-Aktie fällt kräftig

Dieser US-Fall wird jetzt zum Schlüsselmoment 01.10.2026, 16:50 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Bayer
AI MODIFIED
© Bayer AG
Die Bayer-Aktie steht am Donnerstag deutlich stärker unter Druck als noch zum Handelsstart. Aktuell notiert das Papier bei 45,78 Euro, rund 4,17 Prozent im Minus. Neue negative Unternehmensnachrichten gibt es dabei nicht. Nach den deutlichen Kursgewinnen der vergangenen Zeit könnten daher Gewinnmitnahmen eine Rolle spielen. Gleichzeitig rückt ein Ereignis näher, das für Bayer weitaus wichtiger werden könnte.
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Missouri-Urteil rückt näher

Im Mittelpunkt steht weiterhin der offene Roundup-Komplex in Missouri. Noch liegt kein Urteil vor, gleichzeitig läuft dort ein neuer Prozess mit besonderer Bedeutung. Die Kläger argumentieren diesmal nicht primär mit fehlenden Warnhinweisen, sondern stellen die grundsätzliche Sicherheit beziehungsweise das Produktdesign von Roundup infrage. Damit unterscheidet sich der Fall von früheren Verfahren, die durch die Entscheidung des US Supreme Court zu Warnhinweisen deutlich eingeschränkt wurden.

Milliarden bleiben im Hintergrund

Für Bayer steht dabei weit mehr auf dem Spiel als nur ein einzelner Prozess. Das Unternehmen hat im Februar einen geplanten Sammelvergleich für Roundup-Klagen mit einem Volumen von bis zu 7,25 Milliarden Dollar über bis zu 21 Jahre angekündigt. Gleichzeitig bestehen weitere offene Verfahren. Der Ausgang des aktuellen Prozesses könnte deshalb Hinweise darauf liefern, wie belastbar die Strategie zur Eindämmung der US-Rechtsrisiken tatsächlich ist.

Aktie verliert den Halt

Der Rückgang am Donnerstag kommt zudem in einem insgesamt schwächeren Marktumfeld. Bei Bayer trifft die allgemeine Zurückhaltung auf eine Aktie, die zuvor deutlich zugelegt hatte. Mit dem aktuellen Kurs von 45,78 Euro hat sich der Rücksetzer allerdings spürbar ausgeweitet. Charttechnisch bleibt damit die Frage offen, ob es sich lediglich um eine Gewinnmitnahme handelt oder ob die jüngste Erholung an Dynamik verliert.

Jetzt zählt der nächste Schritt

Analysten bleiben laut der vorliegenden Analyse weiterhin zuversichtlich. Entscheidend dürfte nun jedoch die Entwicklung in den USA werden. Der Roundup-Komplex bleibt einer der größten Unsicherheitsfaktoren für Bayer. Gleichzeitig könnte der neue Prozess wichtig werden, weil seine juristische Argumentation nicht unmittelbar von der Supreme-Court-Entscheidung zu fehlenden Warnhinweisen erfasst wird. Für die Aktie kommt damit ein entscheidender Moment näher.

Bn-Redaktion/js
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