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Vonovia-Aktie

Kommt jetzt der Rutsch auf 15 Euro? 01.10.2026, 14:41 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Vonovia
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© Foto von Luke van Zyl auf Unsplash
Die Vonovia-Aktie kommt weiter nicht auf die Beine. Nachdem die Marke von 16,90 Euro gefallen ist, rückt nun der Bereich um 15 Euro in den Fokus. Am Donnerstag notiert das Papier nur noch um 16,70 Euro und damit nahe dem jüngsten Tief. Für Anleger wird damit die nächste wichtige Unterstützungszone immer relevanter.
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15 Euro rücken näher

Charttechnisch wird es zunehmend interessant. Die nächste wichtige Unterstützungszone liegt laut der vorliegenden Analyse bei rund 15,36 Euro. Dort könnte zwar eine Gegenbewegung einsetzen, bislang fehlt dafür jedoch ein belastbares Umkehrsignal. Solange die Aktie unter ihrem kurzfristigen Abwärtstrend bleibt, steht daher zunächst die Stabilisierung im Bereich um 15 Euro im Mittelpunkt. Sollte auch diese Zone nachhaltig fallen, würde sich das Chartbild weiter eintrüben und der Abwärtstrend zusätzlich an Dynamik gewinnen.

Milliarden-Mandat als Lichtblick

Fundamental gibt es dagegen einen möglichen neuen Impuls: Der schwedische Pensionsfonds Alecta könnte Vonovia mit der Verwaltung eines Immobilienportfolios im Wert von rund 10 Milliarden Euro beauftragen. Bestätigt ist das Mandat allerdings noch nicht. Für Vonovia wäre es vor allem strategisch interessant, weil der Konzern zusätzliche Wohnungen verwalten könnte, ohne dafür selbst Immobilien kaufen und finanzieren zu müssen. Das Unternehmen könnte sich damit stärker zum Immobiliendienstleister entwickeln und seine bestehende Plattform besser auslasten.

Der Kurs muss drehen

Für eine technische Entspannung müsste Vonovia zunächst die Zone um 17,83 Euro zurückerobern. Darüber könnten laut Analyse 19,61 bis 20,02 Euro ins Visier rücken. Aktuell bleibt jedoch die 15-Euro-Zone das entscheidende Thema. Genau dort dürfte sich zeigen, ob der monatelange Abwärtstrend zumindest vorübergehend gebremst werden kann. Ein nachhaltiger Bruch dieser Unterstützung würde dagegen das Risiko weiterer Tiefs erhöhen.

Bn-Redaktion/js
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