Portfolio Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
SAP erwacht

Jetzt muss die KI liefern 01.10.2026, 13:36 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild SAP
AI MODIFIED
© iStock.com/Wirestock
Die SAP-Aktie nimmt wieder Fahrt auf. Aktuell notiert das Papier bei 188,43 Euro und damit 2,10 Prozent im Plus. Seit dem Tief im Juli bei rund 128 Euro hat sich der Kurs damit deutlich erholt. Nun rückt die Frage in den Mittelpunkt, ob die KI-Strategie den nächsten Aufwärtsschub liefern kann.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SAP 187,40 EUR +1,54 % Lang & Schwarz
Kostenlose Aktienchance per SMS Ausgewählte Trading-Einschätzungen aufs Handy.

SAP will das autonome Unternehmen

Im Zentrum der Strategie steht längst nicht mehr nur die Cloud. SAP baut sein Geschäft zunehmend rund um Künstliche Intelligenz aus und will KI direkt in die Geschäftsprozesse seiner Kunden integrieren. Der digitale Assistent Joule soll sich dabei vom klassischen Chatbot zu einer Art digitalem Mitarbeiter entwickeln. SAP setzt zudem auf zahlreiche spezialisierte KI-Agenten für Bereiche wie Finanzen, Personal, Beschaffung und Lieferketten. Die Vision dahinter: das „Autonomous Enterprise“, in dem KI immer mehr Geschäftsprozesse automatisiert.

KI muss jetzt Geld verdienen

Für die Börse wird entscheidend sein, wie schnell aus der technologischen Offensive auch zusätzliches Geschäft entsteht. SAP selbst sieht Unternehmens-KI und die Business Data Cloud als wichtige Wachstumstreiber und erwartet robuste Cloud-Erlöse.

Umbau sorgt für neue Dynamik

Parallel verändert SAP auch intern die Strukturen. Die bisherige Beschäftigungssicherung läuft Ende 2026 aus, künftig sollen unter anderem Abfindungen und interne Beschäftigungsoptionen greifen. Die Aktie zeigt sich davon bislang weitgehend unbeeindruckt.

Mit 188,43 Euro steht SAP nun wieder deutlich höher als noch im Sommer. Ob daraus tatsächlich der nächste nachhaltige Aufwärtsschub wird, dürfte vor allem davon abhängen, wie überzeugend der Konzern seine KI-Strategie in steigende Cloud-Erlöse und profitables Wachstum übersetzt.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MR7Y89
Ask: 0,99
Hebel: 18,92
mit starkem Hebel
MR5KFX
Ask: 2,91
Hebel: 6,43
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MR7Y89 MR5KFX. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Trotz staatlicher Zulagen: Viele wollen kein Depot eröffnen Hauptdiskussion
2 Siemens Energy vor dem Call: Jetzt wird es für die Aktie spannend Hauptdiskussion
3 ROUNDUP/Trump: Vertreter der USA und des Irans haben sich getroffen Hauptdiskussion
4 ROUNDUP 2: Grönland, Dänemark und USA unterzeichnen Abkommen Hauptdiskussion
5 GNW-News: Collabora Online 26.04 feiert 10-jähriges Bestehen mit erweiterten Dokumentfunktionen und KI-Unterstützung Hauptdiskussion
6 Risiko: Wann platzt die KI-Blase? Hauptdiskussion
7 Berliner Wohnungskrise: Vonovia will «Teil der Lösung» sein Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Bayer-Aktie fällt kräftig: Dieser US-Fall wird jetzt zum Schlü…

Gestern 16:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vonovia-Aktie: Kommt jetzt der Rutsch auf 15 Euro?

Gestern 14:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Schock um zwölf: Preissprung frisst Tankrabatt binnen Stunden auf

Gestern 13:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Jetzt wird’s hässlich für den DAX: DHL Group – Aktie in arger …

Gestern 13:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Koalitionsstreit: Kanzleramt bremst Klingbeil bei Zuckersteuer

Gestern 13:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Abnehmspritzen-Preiskampf: Novo verbilligt Wegovy um ein Fünftel

Gestern 13:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Drohnen statt Panzer: Rheinmetall gerät in den Sog von Renk

Gestern 13:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Boom gegen Zinsangst: Micron rutscht trotz Rekordausblick ab

Gestern 13:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer