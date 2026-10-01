Portfolio Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
Schock um zwölf

Preissprung frisst Tankrabatt binnen Stunden auf 01.10.2026, 13:50 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Schock um zwölf: Preissprung frisst Tankrabatt binnen Stunden auf
AI MODIFIED
© BörsenNEWS.de
Am Morgen kostete E10 bundesweit noch 14,5 Cent weniger als tags zuvor. Mit dem täglichen Aufschlag zur Mittagszeit kletterte Sprit in Berlin zeitweise über das Niveau vom Mittwochmorgen. Zugleich steigt Brent über 100 Dollar, während Ölkonzerne wie BP nachgeben. Aktionäre verweisen auf knappen Diesel als Preistreiber.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Benzin 3,406 USD +4,37 % Ariva Indikation
Kostenlose Aktienchance per SMS Ausgewählte Trading-Einschätzungen aufs Handy.

Um Punkt 12 Uhr war der Tankrabatt an vielen Zapfsäulen wieder verschwunden. In Berlin sprang der Liter E10 von rund 2,01 Euro um 11.30 Uhr auf 2,26 Euro, Diesel von 2,16 auf 2,41 Euro. Damit lag Sprit zeitweise höher als am Mittwochmorgen ohne Rabatt, als E10 in der Hauptstadt etwa 2,14 Euro kostete. Gleichzeitig steigt Öl (Brent) um 2,3 Prozent auf rund 100,20 Dollar je Barrel – und verstärkt unter Anlegern die Zweifel, wie lange die Entlastung tragen kann.

E10 springt mittags um bis zu 27 Cent

Am Morgen hatte der Steuernachlass von 16,7 Cent je Liter noch voll gewirkt: Um 8.00 Uhr kostete E10 im Bundesschnitt 2,062 Euro und damit 14,5 Cent weniger als zur gleichen Zeit am Vortag, Diesel 2,209 Euro und 15,2 Cent weniger. Mit der täglichen Preiserhöhung zur Mittagszeit kehrte sich das Bild um. In München, Leipzig, Bremen und Köln zog E10 um 12.00 Uhr auf 2,25 bis 2,26 Euro an, Diesel auf 2,39 bis 2,41 Euro. Bis 13.00 Uhr gaben die Preise wieder etwas nach, E10 lag dann meist zwischen 2,18 und 2,22 Euro, Diesel um 2,35 Euro. Der aktuelle Bundesschnitt von rund 2,22 Euro für E10 und 2,37 Euro für Diesel entspricht nahezu dem Tagesdurchschnitt vom Mittwoch. Ein endgültiger Vergleich ist allerdings erst mit dem Tagesmittel möglich, das morgen feststeht.

Dass gerade Diesel so teuer bleibt, wird auf Anlegerseite mit der Knappheit am Kraftstoffmarkt erklärt – ein Faktor, der unabhängig vom Rohölpreis wirke.

Und wenn Diesel teuer bleibt weil es im Moment sehr knapp ist wird das zusätzlich unabhängig vom Ölpreis in die Kassen spülen

@Herbert1 in BP

Gestützt wird diese Sicht durch den Hinweis auf rekordhohe Raffineriemargen, den Analysten der kanadischen Bank RBC zuletzt hervorgehoben hatten – eine externe Einschätzung, keine redaktionelle Empfehlung. Der Tenor: Der Rabatt senkt die Steuer, an der Knappheit ändert er nichts.

Kritik am Tankrabatt erhält neue Nahrung

Der ADAC hatte schon am Vormittag gemahnt, die Senkung dürfe weder mit dem Preissprung um 12.00 Uhr noch in den kommenden Tagen wieder einkassiert werden. Eine Pflicht zur Weitergabe gibt es für Tankstellen nicht. Das Ifo-Institut will genau auswerten, wie viel ankommt, die Monopolkommission hält die rund 2,5 Milliarden Euro teure Maßnahme für zu ungezielt. Die Mineralölwirtschaft weist den Vorwurf zurück, der Nachlass werde nicht vollständig weitergegeben.

Saudi-Arabien öffnet die Ausweichroute wieder

Hinter den hohen Preisen steht weiter der Konflikt um die Straße von Hormus. Beim Rohöl entspannt sich die Lage zwar: Saudi-Arabien hat die Ost-West-Pipeline nach Angriffen der Huthis wieder in Betrieb genommen und belädt im Rotmeerhafen Yanbu erneut Tanker, wenn auch noch nicht mit voller Kapazität. Die Rohölexporte aus dem Nahen Osten stiegen im September auf 16,3 Millionen Barrel pro Tag, den höchsten Stand seit Kriegsbeginn, aber noch gut 3 Millionen Barrel unter dem Februar-Niveau. Knapp bleiben vor allem Ölprodukte: Chinesische Raffinerien haben ihre Kraftstoffexporte über Hongkong und Macau hinaus vorerst gestoppt.

Auf Anlegerseite war die Rückkehr der saudischen Lieferungen schon Anfang der Woche registriert worden. Zugleich wächst das Misstrauen: Die Glaubwürdigkeit der Meldungen aus Washington und Teheran sei das eigentliche Problem. Entscheidend sei am Ölmarkt nicht nur das tatsächliche Angebot, sondern die wahrgenommene Gefahr neuer Störungen. Der Benzin-Future zieht um 1,2 Prozent auf 3,30 Dollar an, hat im Wochenverlauf aber rund 8 Prozent eingebüßt. Diesel gibt um 1,4 Prozent nach, Öl (WTI) steigt um 1,6 Prozent auf rund 92 Dollar.

BP und Co. geben trotz teurem Rohöl nach

BP verliert 0,5 Prozent auf 6,43 Euro, Shell 1,0 Prozent auf 41,61 Euro. TotalEnergies fällt um 1,5 Prozent, ENI um 1,1 Prozent und OMV um 1,0 Prozent.

Unter Aktionären stößt dieses Auseinanderlaufen auf Unverständnis: Ölpreis rauf, BP-Aktie runter, das sei schwer nachzuvollziehen. Wer auf die Bilanzen blickt, setzt dagegen auf ein weiteres gewinnstarkes Quartal. Skeptiker richten den Blick auf die Diplomatie: Sollte die Straße von Hormus tatsächlich geöffnet werden, könnte Brent rasch in Richtung 95 Dollar fallen und auch die Energiewerte belasten. Die Anleger-Stimmung bleibt gespalten zwischen der Hoffnung auf hohe Margen und der Sorge vor einem schnellen Ende der Krisenprämie.

Bn-Redaktion/sb
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
 Thema
1 Trotz staatlicher Zulagen: Viele wollen kein Depot eröffnen Hauptdiskussion
2 Siemens Energy vor dem Call: Jetzt wird es für die Aktie spannend Hauptdiskussion
3 ROUNDUP/Trump: Vertreter der USA und des Irans haben sich getroffen Hauptdiskussion
4 ROUNDUP 2: Grönland, Dänemark und USA unterzeichnen Abkommen Hauptdiskussion
5 GNW-News: Collabora Online 26.04 feiert 10-jähriges Bestehen mit erweiterten Dokumentfunktionen und KI-Unterstützung Hauptdiskussion
6 Risiko: Wann platzt die KI-Blase? Hauptdiskussion
7 Berliner Wohnungskrise: Vonovia will «Teil der Lösung» sein Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Bayer-Aktie fällt kräftig: Dieser US-Fall wird jetzt zum Schlü…

Gestern 16:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vonovia-Aktie: Kommt jetzt der Rutsch auf 15 Euro?

Gestern 14:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SAP erwacht: Jetzt muss die KI liefern

Gestern 13:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Jetzt wird’s hässlich für den DAX: DHL Group – Aktie in arger …

Gestern 13:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Koalitionsstreit: Kanzleramt bremst Klingbeil bei Zuckersteuer

Gestern 13:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Abnehmspritzen-Preiskampf: Novo verbilligt Wegovy um ein Fünftel

Gestern 13:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Drohnen statt Panzer: Rheinmetall gerät in den Sog von Renk

Gestern 13:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Boom gegen Zinsangst: Micron rutscht trotz Rekordausblick ab

Gestern 13:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer