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Micron Technology – Rallye auf dem Prüfstand

Aktie reagiert zurückhaltend auf spektakuläre Zahlen 01.10.2026, 08:22 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Micron Technology – Rallye auf dem Prüfstand: Aktie reagiert zurückhaltend auf spektakuläre Zahlen
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© Micron
Bereits in der Vergangenheit wusste Micron in puncto Quartalszahlen zu überzeugen.
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So mancher Finanzbericht des KI-Profiteurs pulverisierte die bereits recht hohen Erwartungen des Marktes. Und auch dieses Mal ließ Micron nichts anbrennen und legte ein Zahlenwerk vor, das mit spektakulär nur unzureichend beschrieben ist und die ideale Basis für die Fortsetzung der Kursrallye darstellt bzw. darstellen würde, denn die erste Reaktion auf die Zahlen fiel recht verhalten aus.

Schauen wir uns einmal die Daten genauer an. Micron Technology berichtete gestern nach US-Handelsschluss über die Entwicklung des 4. Quartals (3-Monats-Zeitraum zum 03. September 2026) des Geschäftsjahres 2026. Micron Technology verzeichnete einen gewaltigen Umsatzsprung und gab den Umsatz für den aktuellen Berichtszeitraum mit 54,229 Mrd. US-Dollar an, nach 11,315 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal des Fiskaljahres 2025.

Auf der Ergebnisseite überzeugte Micron Technology ebenfalls und vermeldete für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 37,701 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS (earnings per share) in Höhe von 32,87 US-Dollar). Im entsprechenden Vorjahreszeitraum belief sich der Gewinn auf vergleichsweise bescheidene 3,201 Mrd. US-Dollar (EPS 2,83 US-Dollar). Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) belief sich der Gewinn auf 38,398 Mrd. US-Dollar (EPS 33,42 US-Dollar), nach einem Gewinn in Höhe von 3,469 Mrd. US-Dollar (EPS 3,03 US-Dollar) im 4. Quartal des Fiskaljahres 2025.

Micron Technology übertraf damit die Markterwartungen deutlich. Die Bruttomarge des Unternehmens legte von 44,7 Prozent im Vorjahresquartal auf nun 86,8 Prozent zu. Damit lag sie auch deutlich über den 84,6 Prozent aus dem 3. Quartal 2026.

Ausblick auf das 1. Quartal 2027

Micron erwartet für das laufende Quartal einen Umsatz in einer Spanne von 61,5 Mrd. US-Dollar +/- 1,5 Mrd. US-Dollar. Das EPS (GAAP) wird mit 37,84 US-Dollar +/- 1,00 US-Dollar prognostiziert, das EPS (non-GAAP) mit 38,15 US-Dollar +/- 1,00 US-Dollar.

Das macht die Aktie

Die erste Reaktion auf die Zahlen fiel verhalten aus. Der Aktienkurs von Micron Technology (WKN: 869020 | ISIN: US5951121038 | Ticker-Symbol: MTE) reagierte kaum auf die Veröffentlichung. Das mag sich im heutigen regulären Handel noch ändern. Aus charttechnischer Sicht muss es für die Aktie über das letzte Verlaufshoch hinausgehen, um der Rallye frische Impulse zu verleihen. Etwaige Rücksetzer sollten auf 900 US-Dollar begrenzt bleiben. Anderenfalls würde der Aktie ein Korrekturszenario drohen.

Bn-Redaktion/mt
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