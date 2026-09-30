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Donnerstag kommen die Quartalszahlen 30.09.2026, 14:30 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nike
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© Symbolbild von Paul Steuber auf Unsplash
Nike steht unmittelbar vor der Veröffentlichung seiner Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027. Am 1. Oktober 2026 nach US-Börsenschluss wird sich zeigen, wie sich das Geschäft seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres entwickelt hat. Besonders der Umsatz, das schwierige Geschäft in China und die Fortschritte beim laufenden Konzernumbau dürften im Mittelpunkt stehen.
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Nike legt am Donnerstag Zahlen vor

Nike veröffentlicht seine Ergebnisse für das erste Quartal 2027 am Donnerstag, 1. Oktober, nach dem regulären US-Börsenhandel. Das Geschäftsjahr des Sportartikelkonzerns läuft nicht parallel zum Kalenderjahr. FY2027 begann bereits am 1. Juni 2026, das erste Quartal endete am 31. August. Anleger erhalten damit erstmals einen Einblick in die Geschäftsentwicklung des neuen Geschäftsjahres.

Umsatz zuletzt leicht rückläufig

Die aktuellste Vergleichsbasis liefert das vierte Quartal 2026, das am 31. Mai endete. Nike erzielte damals einen Umsatz von 10,972 Milliarden US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahr entsprach das einem Rückgang von 1 Prozent, währungsbereinigt betrug das Minus 4 Prozent. Während der Großhandelsumsatz um 4 Prozent auf 6,6 Milliarden US-Dollar zulegte, sank der Direktumsatz um 7 Prozent auf 4,1 Milliarden US-Dollar.

Marge durch Sondereffekt verzerrt

Bei der Profitabilität ist ein genauer Blick notwendig. Die Bruttomarge sprang im vierten Quartal von 40,3 auf 49,2 Prozent. Dieser deutliche Anstieg entstand jedoch fast vollständig durch die erwartete Rückerstattung bestimmter Zölle. Allein dieser Sondereffekt erhöhte die Marge um rund 9 Prozentpunkte. Auch der Gewinn je Aktie von 0,72 US-Dollarwurde dadurch um 0,52 US-Dollar erhöht. Die neuen Zahlen dürften deshalb ein klareres Bild der operativen Entwicklung liefern.

China bleibt die große Baustelle

Besonders wichtig wird erneut Greater China. Dort sank der Umsatz der Nike-Marke im vergangenen Quartal um 12 Prozent auf 1,297 Milliarden US-Dollar. Währungsbereinigt betrug der Rückgang sogar 17 Prozent. Im gesamten Geschäftsjahr 2026 gingen die Erlöse in der Region um 11 Prozent zurück. Konzernchef Elliott Hill muss damit weiterhin zeigen, dass die Neuausrichtung auch in diesem wichtigen Markt Fortschritte bringt.

Neue Zahlen werden zum wichtigen Test

Neben China dürfte der Markt darauf achten, ob sich der Gesamtumsatz stabilisiert und der Großhandel weiter erholt. Im vergangenen Quartal stand einem 4-prozentigen Wachstum im Großhandel ein 7-prozentiger Rückgang bei Nike Direct gegenüber. Die Zahlen am Donnerstag werden deshalb zu einem wichtigen Test für den laufenden Umbau. Entscheidend dürfte sein, ob Nike bei Umsatz, Vertrieb und Profitabilität Anzeichen einer nachhaltigen Verbesserung vorweisen kann.

Bn-Redaktion/tb
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