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Ist die Goldpreiserholung nur ein Pfeifen im Walde?

Diese Goldminenaktie steht nun im Fokus 30.09.2026, 12:40 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ist die Goldpreiserholung nur ein Pfeifen im Walde? Diese Goldminenaktie steht nun im Fokus
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© Dieses Symbolbild wurde mit KI erstellt
Der Goldpreis geriet zu Wochenbeginn massiv unter Druck. Der Rücksetzer unter die eminent wichtige Marke von 4.200 US-Dollar destabilisierte das Edelmetall aus charttechnischer Sicht nachhaltig. Ein Test der zentralen Unterstützungszone 4.000 / 3.950 US-Dollar schien unausweichlich. Besondere Brisanz erhielt die Gemengelage aufgrund des Terminkalanders. Der Schwächeanfall spielte sich unmittelbar vor der Veröffentlichung der PCE-Daten ab. Diese werden heute (nach Redaktionsschluss) in den USA vermeldet. Die Kernrate ist bekanntlich der für die Fed maßgeblich Inflationsindikator.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Agnico Eagle Mines 161,83 EUR -1,19 % Lang & Schwarz
Gold 4.157,35 USD -0,61 % Forex
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Wer nun aber dachte, dass sich der Goldpreis angesichts eskalierender Anleiherenditen und der PCE-Datenveröffentlichung kampflos seinem Schicksal ergeben würde, sieht sich getäuscht. Gold setzt aktuell zu einer Erholung an. Das klare Ziel dieser Erholung muss es sein, den wichtigen Preisbereich von 4.200 US-Dollar zurückzuerobern und so das Chartbild zu stabilisieren.

Unterstützung kommt von den Anleiherenditen. Ein Rückgang der Ölpreise hat die Aufwärtsbewegung der Renditen der US-Staatsanleihen abgebremst. Sie notieren jedoch noch immer auf exponierten Niveaus – so auch die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen, die noch immer über 5,2 Prozent liegen, aber zuletzt etwas zurückkamen. Die leicht rückläufige Entwicklung der Renditen bremste auch den US-Dollar(-Index) etwas ab. Diese Entwicklungen und somit die aktuell zu beobachtende Entwicklung des Goldpreises sollte man noch nicht überbewerten. Die PCE-Daten könnten neue Dynamiken entwickeln – in jedwede Richtung.

Chartanalyse

Diese Goldminenaktie steht im Fokus

Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Agnico Eagle Mines (WKN: 860325 | ISIN: CA0084741085 | Ticker-Symbol: AE9) zählt für viele Marktakteure zu den fundamental stärksten innerhalb des Goldsektors.

Dass auch fundamental starke Aktien der zurückliegenden Goldkorrektur nicht trotzen konnten, zeigt sich beim Blick auf den Chart des kanadischen Goldproduzenten. Kürzlich kam es zu einer weiteren Schrecksekunde, als die Aktie die Handelsspanne 270 CAD bis 285 CAD über die Unterseite auflöste und damit Gefahr lief, ins Rutschen zu geraten. Der ganz große Kursrutsch blieb bislang zwar aus, doch aus charttechnischer Sicht sollte die Aktie nun alles daran setzen, den Kursbereich von 270 CAD wieder zurückzuerobern – und das möglichst schnell.

Sollte das Unterfangen aber scheitern und die Aktie nicht schnell über die 270 CAD zurückkehren können, ist Obacht geboten. In diesem Fall müsste mit einem weiteren Kursrutsch in Richtung 250 CAD oder gar in Richtung 225 CAD gerechnet werden.

Bn-Redaktion/mt
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