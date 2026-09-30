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Kursrutsch

Ionos fällt nach Metzler-Studie ans MDax-Ende 30.09.2026, 12:00 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Das Bankhaus Metzler traut dem Internetdienstleister keinen Technologie-Aufschlag zu: Einstufung „Sell“, Kursziel 28,50 Euro. Der MDax-Wert fällt daraufhin auf den tiefsten Stand seit Anfang August. Auch Konzernmutter United Internet gibt nach.
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IONOS Group 31,31 EUR -6,48 % Lang & Schwarz
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Die Aktie von Ionos ist am Mittwoch deutlich unter Druck geraten. Bis gegen Mittag verlor das Papier des Internetdienstleisters 5,7 Prozent auf 31,56 Euro und bildete damit das Schlusslicht im MDax. So niedrig notierte die Aktie zuletzt Anfang August.

Auslöser ist eine Studie des Bankhauses Metzler, das die Bewertung mit der Einstufung „Sell“ und einem Kursziel von 28,50 Euro aufgenommen hat – eine externe Einschätzung, keine redaktionelle Empfehlung. Zwar wolle das Management die Anlagestory stärker auf Cloud und Künstliche Intelligenz ausrichten, im Kern bleibe Ionos aber ein klassischer Webhoster. Einen Bewertungsaufschlag wie für Technologiewerte sehen die Analysten deshalb nicht. Das Wachstum dürfte nach ihrer Einschätzung 2027 den Höhepunkt erreichen und bis 2030 auf rund sechs Prozent abflachen.

Aus Anlegersicht wird der Studie allerdings nur begrenztes Gewicht beigemessen:

Wenn man immer auf die Analysten hören würde, dann wäre man verloren.

@4lkiTT in IONOS Group

Charttechnisch hat sich das Bild eingetrübt: Die Aktie rutschte unter die 50-Tage-Linie, knapp unter 31 Euro verläuft die 100-Tage-Linie. Die Konzernmutter United Internet gab 1,5 Prozent auf 24,53 Euro nach, die Schwester 1&1 notierte mit 24,00 Euro nahezu unverändert.

Bn-Redaktion/sb
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