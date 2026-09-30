Portfolio Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
Nordex dreht nach oben ab

Startet nun eine gewaltige Comeback-Rallye? 30.09.2026, 11:49 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nordex dreht nach oben ab: Startet nun eine gewaltige Comeback-Rallye?
AI MODIFIED
© Bild: istockphoto.com/Lukassek
Im Juni fasste die Nordex-Aktie noch einmal frischen Mut und nahm Fahrt auf. Das Ziel der damaligen Zwischenrallye war das markante Widerstandscluster um 50 Euro. Der Ausbruchsversuch scheiterte jedoch krachend. Gewinnmitnahmen setzten ein und zwangen die Aktie des deutschen Windkraftanlagenbauers in die Knie und in eine Korrektur.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Nordex 39,02 EUR +0,44 % Lang & Schwarz
Kostenlose Aktienchance per SMS Ausgewählte Trading-Einschätzungen aufs Handy.

Zwischenzeitlich wurde es aus charttechnischer Sicht bedrohlich für die Aktie, als im Verlauf der Korrektur der Unterstützungsbereich um 35 Euro zur Disposition stand. Ein Bruch dieser eminent wichtigen Unterstützung konnte jedoch abgewendet werden. Die Bodenbildung schritt in den letzten Tagen und Wochen voran. Nun könnte die Nordex-Aktie für eine Comeback-Rallye bereit sein.

Bärenstarker Newsflow

Ein starker Newsflow war bereits in zurückliegenden Rallyephasen der Schlüssel für den Erfolg. Auch während der Korrektur vermeldete Nordex frische Auftragseingänge. Doch die Nachrichten zündeten nicht. Getreu dem Motto „steter Tropfen höhlt den Stein“ zeigen sie nun offenkundig doch Wirkung. So vermeldete Nordex zuletzt eine Reihe frischer Aufträge; unter anderem über 175 MW aus Frankreich, Portugal und Spanien und über 42 MW aus Deutschland.

Chart zur Aktie

Analysten in ihrer Einschätzung gespalten

Analysten liegen in ihren Bewertungen zu Nordex weit auseinander. So bestätigten die Analysten von Berenberg zuletzt ihr Votum „buy“ für die Aktie. Das Kursziel setzen sie nach wie vor mit 58 Euro an. Deutlich skeptischer ist man hingegen im Hause RBC. Die Analysten der kanadischen Bank bestätigten noch einmal ihre Einschätzung „underperform“ für Nordex und ihr Kursziel für die Aktie von 36 Euro.

Was macht die Aktie?

Nach dem bereits thematisierten erfolgreichen Test der Unterstützung von 35 Euro orientierte sich die Nordex-Aktie (WKN: A0D655 | ISIN: DE000A0D6554 | Ticker-Symbol: NDX1) nach oben. Der obere Chart zeigt es – die Aktie hangelte sich vielmehr entlang ihrer 200-Tage-Linie nach oben. Immer wieder unternahm sie Vorstöße in Richtung 40 Euro / 43 Euro. Bislang blieben diese ohne Erfolg. Dabei ist vor allem der Kursbereich von 43 Euro von großer charttechnischer Bedeutung. Sollte dieser überwunden werden, wäre der Weg in Richtung 47 Euro bzw. 50 Euro mehr oder weniger frei. Problematisch wird es hingegen, sollte noch einmal Verkaufsdruck aufkommen und die Aktie unter die 35 Euro rutschen. In diesem Fall müsste die Lage neu bewertet werden.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
WB1MVH
Ask: 1,99
Hebel: 19,70
mit starkem Hebel
UQ88FU
Ask: 5,25
Hebel: 7,47
mit moderatem Hebel
Smartbroker
UBS
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: WB1MVH UQ88FU. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Siemens Energy vor dem Call: Jetzt wird es für die Aktie spannend Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Trump: Vertreter der USA und des Irans haben sich getroffen Hauptdiskussion
3 ROUNDUP 2: Grönland, Dänemark und USA unterzeichnen Abkommen Hauptdiskussion
4 GNW-News: Collabora Online 26.04 feiert 10-jähriges Bestehen mit erweiterten Dokumentfunktionen und KI-Unterstützung Hauptdiskussion
5 Risiko: Wann platzt die KI-Blase? Hauptdiskussion
6 Berliner Wohnungskrise: Vonovia will «Teil der Lösung» sein Hauptdiskussion
7 Klingbeil fordert von USA: Krieg gegen den Iran beenden Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Abstufung: Moderna-Aktie sackt nach Citi-Votum ab

16:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Verbraucherpreise: DAX rutscht nach Inflationssprung ab

16:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Personalie: CTS Eventim verliert Finanzchef und bricht ein

16:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX nach PCE-Daten weiter unter Druck: Mercedes-Benz Group – Aktie…

16:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BMW nach Capital Markets Day: Analyst sieht erste Fortschritte

15:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nike: Donnerstag kommen die Quartalszahlen

14:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ist die Goldpreiserholung nur ein Pfeifen im Walde? Diese …

12:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vergesellschaftung: Vonovia gibt trotz Kieler Studie nach

12:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer