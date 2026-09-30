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DAX nach PCE-Daten weiter unter Druck

Mercedes-Benz Group – Aktie droht der nächste Dammbruch 30.09.2026, 16:22 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX nach PCE-Daten weiter unter Druck: Mercedes-Benz Group – Aktie droht der nächste Dammbruch
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© Bild: Börsennews / SB
Der DAX steht nach der Veröffentlichung der äußerst wichtigen PCE-Daten unter Druck. Zur Stunde steht die Marke von 25.300 Punkten zur Disposition. Ab dem Kursbereich um 25.200 Punkten beginnt für den deutschen Leitindex die heiße Zone. Ein Rücksetzer unter die 25.000er Marke würde den Index weiter in Bedrängnis bringen. Gleichzeitig müssten weitere Abgaben erwartet werden.
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Mercedes-Benz Group 40,54 EUR -0,36 % Lang & Schwarz
DAX 25.116,00 PKT -1,31 % L&S Exchange
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Die PCE-Daten brachten nicht den erhofften Schub, obgleich sie nicht wirklich schlecht ausfielen. Die Auswirkungen der Daten auf die Renditen der US-Staatsanleihen blieb jedoch begrenzt. Sie notieren noch immer deutlich oberhalb von 5,2 Prozent. Zumindest ließ die Aufwärtsdynamik etwas nach.

Der anstehende Monatswechsel bringt es mit sich, dass in den nächsten Tagen zahlreiche Konjunkturdaten veröffentlicht werden. Vor allem der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag könnte noch einmal für frische Impulse sorgen.

Für den DAX muss in der aktuellen Phase darum gehen, die Unterseite zu stabilisieren. Im besten Fall bleibt dem Index ein Rutsch unter die 25.000 Punkte erspart. Sollte es dennoch dazu kommen, ist Obacht geboten.

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des Stuttgarter Autobauers überschrieben wir am 21. September mit „Mercedes-Benz Group unter Druck - Droht der Aktie jetzt der Ausverkauf?“. Damals notierte die Aktie noch im Bereich der wichtigen Unterstützung von 44,5 Euro. Die charttechnischen Warnsignale waren jedoch nicht zu übersehen. Und es kam, wie es kommen musste. Die Aktie rutschte eine Kursetage tiefer. Weitere Abgaben sind nicht auszuschließen.

Chartanalyse zu Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Group – Aktie droht der nächste Dammbruch

Die charttechnische Konstellation der Aktie (WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker-Symbol: MBG) hat sich mit dem Verlust der wichtigen Unterstützung von 44,5 Euro massiv verschlechtert. Das ausgelöste Verkaufssignal entfaltet seine Wirkung. Die Aktie läuft den Kursbereich von 40 Euro an. Damit steht die nächste wichtige Marke zur Disposition. Zuletzt notierte die Aktie des Autobauers im Jahr 2020 auf vergleichbaren Kursniveaus.

Sind das bereits Kaufkurse? Der eine oder andere mag sich diese Frage womöglich stellen, doch mit Blick auf die Vehemenz des Rücksetzers ist Vorsicht geboten. Zudem dürfte ein Rücksetzer unter die 40 Euro weiteres Abwärtsmomentum kreieren. Sollte es dazu kommen, könnten sich weitere Abgaben in Richtung 35 Euro bzw. 30 Euro anschließen. Etwaige Erholungsversuche erlangen hingegen erst Relevanz, wenn sie die 44,5 Euro erreichen und überschreiten.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Deutsche Bank Research wurden zuletzt etwas vorsichtiger und senkten das Kursziel von 73 Euro auf 70 Euro. Das Votum lautet indes noch immer „buy“. Die Analysten von Bernstein Research blieben hingegen bei ihrem „market-perform“ für die Aktie und einem Kursziel von 56 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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