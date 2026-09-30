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Personalie

CTS Eventim verliert Finanzchef und bricht ein 30.09.2026, 16:36 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Mit sofortiger Wirkung räumt William Willms nach nur neun Monaten seinen Vorstandsposten beim Münchner Ticketkonzern – Gründe nennt das Unternehmen nicht. Das Papier markiert zeitweise den tiefsten Stand seit einem Jahr. Wenige Stunden später meldet eine Stiftung aus dem Umfeld von Konzernchef Klaus-Peter Schulenberg einen Zukauf über rund zehn Millionen Euro.
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Der abrupte Abgang des Finanzchefs schickt CTS Eventim auf Talfahrt. Die Aktie des MDax-Konzerns notierte am Mittwochnachmittag rund 9,5 Prozent tiefer bei 51,30 Euro; im Tagestief rutschte sie bis auf 48,48 Euro und damit auf den niedrigsten Stand der vergangenen zwölf Monate. Unter Aktionären wich die anfängliche Verunsicherung erst am Nachmittag vorsichtiger Zuversicht – ausgelöst durch einen Millionenkauf aus dem Umfeld des Konzernchefs.

Abschied ohne Begründung

Per Pflichtmitteilung gab der Ticketvermarkter kurz vor Mittag bekannt, dass William Willms mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand ausscheidet. Er hatte das Amt erst zum 1. Januar 2026 angetreten. Interimistisch übernimmt Philipp Knigge, der seit rund neun Jahren in verschiedenen Finanzfunktionen für den Konzern tätig ist. Gründe für den Schritt nannte das Unternehmen nicht. Seit dem Frühjahr 2020 hat damit bereits der vierte Finanzvorstand seinen Posten geräumt.

Gerade das Schweigen sorgt auf Aktionärsseite für Unmut. Ein so kurzfristiger Wechsel ohne Erklärung und ohne erkennbaren Plan wirke befremdlich, zumal der Manager nur wenige Monate im Amt war – die Stimmung ist spürbar verunsichert.

Tolle Kommunikation übrigens. Einfach keine Gründe nennen und die Aktionäre im unklaren lassen.

@Rantanplan_0815 in CTS EVENTIM

Ein gravierendes Problem hinter der Personalie gilt dagegen als wenig wahrscheinlich: Stecke tatsächlich mehr dahinter, hätte dies eine eigene Ad-hoc-Meldung erfordert, lautet der Einwand. Zudem sei der Interimsnachfolger als langjähriger Finanzmann des Hauses im Bilde. Die häufigen Wechsel an der Finanzspitze werden wiederum als Erklärung dafür herangezogen, warum der Markt so empfindlich reagiert.

Banken sehen Vakuum und Aufbruch zugleich

JPMorgan bezeichnete den Abgang als unerwartet. Er werfe Fragen zur operativen Entwicklung, zur strategischen Ausrichtung und zur Kommunikation auf; das Führungsvakuum könne den Kurs eine Zeit lang belasten. Zugleich sehen die Experten darin ein Zeichen, dass es Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg und dem Aufsichtsrat mit mehr Geschäftsdynamik ernst sei. Die Bank bestätigte ihr Votum „Overweight“ mit einem Kursziel von 95 Euro – eine externe Einschätzung und keine redaktionelle Empfehlung. Bei Jefferies richtet sich der Blick auf den Kapitalmarkttag im November und die Frage, welchen Einfluss die Personalie darauf haben könnte.

Die Kursreaktion halten mehrere Anleger für überzogen: Ein Vorstand sei ersetzbar, ein Minus in dieser Größenordnung allein wegen eines Abgangs kaum zu rechtfertigen. Dem steht entgegen, dass die Risiken über die Personalie hinausreichten – selbst die dominierende Marktstellung im Ticketing sei nicht nur ein Vorteil. Die Einschätzungen fallen entsprechend gespalten aus, zumal die Aktie schon vor dem Mittwoch unter Druck stand: Vom Zwischenhoch im August hatte sie bereits fast 18 Prozent verloren, binnen Jahresfrist steht ein Minus von rund 39 Prozent zu Buche.

Millionenkauf aus dem Umfeld des Konzernchefs

Am Nachmittag folgte eine Meldung über Eigengeschäfte von Führungskräften: Die KPS Stiftung, die in enger Beziehung zu Schulenberg steht, erwarb über Xetra Aktien zu 51,93 Euro im Volumen von gut 10 Millionen Euro. Aus Anlegersicht wird der Kauf überwiegend als Vertrauensbeweis gelesen. Gäbe es unangenehme Überraschungen, wäre ein Engagement dieser Größenordnung kaum erfolgt, so die verbreitete Deutung – solche Einschätzungen stellen keine Anlageberatung dar.

Charttechnisch orientierte Anleger hatten zuvor die Marke von 50 Euro als wichtige Unterstützung ausgemacht, die im Tagesverlauf allerdings zeitweise unterschritten wurde. Nach der Meldung erholte sich der Kurs wieder über 51 Euro; zuletzt wurde auf erste Gewinnmitnahmen verwiesen. Die Anleger-Stimmung pendelt damit zwischen Ärger über die Informationspolitik und der Hoffnung, dass der Kapitalmarkttag im November mehr Klarheit bringen könnte.

Bn-Redaktion/sb
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