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BASF

Aktie am Wendepunkt und vor Kursturbulenzen 30.09.2026, 11:26 Uhr Jetzt kommentieren: 0

BASF: Aktie am Wendepunkt und vor Kursturbulenzen
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© Bild: https://www.istockphoto.com/Victor Golmer
Die Katze ist aus dem Sack. BASF interessiert sich für eine Übernahme des Spezialchemiekonzerns Evonik. Das erste Angebot des Ludwigshafener Chemiekonzerns fand aber nicht den ganz großen Anklang in der Chefetage von Evonik, um es einmal wohlwollend zu umschreiben. Dabei war es schon mit einem beachtlichen Aufschlag versehen.
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Name Aktuell Diff. Börse
DAX 25.116,00 PKT -1,31 % L&S Exchange
BASF 50,02 EUR +0,07 % Lang & Schwarz
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Aus strategischer Sicht würde eine Übernahme von Evonik für BASF Sinn machen, sofern der Preis stimmt. Die Portfolios der beiden Konzerne ergänzen sich. Während BASF vorwiegend im Bereich der Basischemie aktiv ist, handelt es sich bei Evonik um einen Spezialchemiekonzern. Durch eine Übernahme könnten zudem Synergien gehoben werden.

Wo liegt die Schmerzgrenze von BASF?

Das erste Angebot von 22,15 Euro wurde von Evonik als zu niedrig abgelehnt. Am Markt wird bereits darüber spekuliert, dass BASF nachlegen könnte. Aber wie weit geht der Chemiegigant bei einem möglichen zweiten Angebot? Die Krise in der Chemiebranche hat auch BASF leiden lassen. Per 31.12.2025 betrug die Nettoverschuldung des Konzerns 18,329 Mrd. Euro. BASF fährt aktuell diverse Programme zur Kostensenkung. Darüber, wo die Schmerzgrenze von BASF liegt, kann nur spekuliert werden - all zu hoch wahrscheinlich nicht. 

Aktienchart

Das sagen die Analysten

Das Interesse von BASF an Evonik löste nicht unbedingt einen Sturm der Euphorie unter Analysten aus. Diese nahmen die Pläne eher zurückhaltend zur Kenntnis. Die Analysten der DZ Bank bestätigten ihr Votum „kaufen“. Den fairen Wert für die Aktie sehen sie unverändert bei 64 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten ihr Votum „buy“ und das bisherige Kursziel von 60 Euro. Die Analysten von JPMorgan bleiben hingegen bei ihrer skeptischen Haltung. Deren Votum lautet unverändert „underweight“ und das Kursziel für die BASF-Aktie 40 Euro. 

Das macht die BASF-Aktie

Für die BASF-Aktie (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS) brechen mit dem Erreichen des Kursbereiches von 50 Euro richtungsweisende Handelstage an. Die zuletzt an dieser Stelle immer wieder thematisierte V-Formation ist passé. Der Rücksetzer unter die Marke von 52 Euro besiegelte sozusagen deren Schicksal. Der Kursbereich von 50 Euro wird aktuell von der 200-Tage-Linie verstärkt und hat entsprechend hohe Bedeutung. Im bullischen Idealfall verteidigt BASF die 50 Euro und dreht im Anschluss nach oben ab. Die Rückkehr über die 52 Euro wäre in diesem Fall ein erster wichtiger Zwischenerfolg. Sollte es hingegen unter die 50 Euro gehen, könnte es ungemütlich werden. In diesem Fall muss mit weiteren Abgaben auf 48 Euro oder gar 46 Euro gerechnet werden.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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