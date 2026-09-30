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Selbstkontrolle

Nvidia-Aktie stabil nach Trumps KI-Treffen 30.09.2026, 12:08 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Washington überlässt die Aufsicht über Künstliche Intelligenz weitgehend den Entwicklern. Auch Jensen Huang unterzeichnete eine freiwillige Selbstverpflichtung. Aus Anlegersicht rückt dagegen die Frage in den Vordergrund, ob KI-Agenten im Unternehmensgeschäft Fuß fassen – das dürfte den Bedarf an Rechenleistung treiben.
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Nvidia-Papiere treten am Mittwochmittag mit 200,83 Euro praktisch auf der Stelle. Dass Konzernchef Jensen Huang in Washington eine freiwillige Selbstverpflichtung der KI-Branche mitunterzeichnet hat, sorgt kaum für Bewegung.

Selbstverpflichtung statt staatlicher Regeln

US-Präsident Donald Trump will die Aufsicht über Künstliche Intelligenz weitgehend den Entwicklern selbst überlassen. Vereinbart wurden robuste interne Kontrollen, externe Beobachter und unabhängige Prüfgremien. Neben Huang unterschrieben auch Sundar Pichai für Alphabet und Mark Zuckerberg für Meta.

Aus Anlegersicht zählt weniger die Regulierung als die Nachfrage: Neue KI-Assistenten wie Metas Muse dürften den Bedarf an Rechenleistung weiter erhöhen – entscheidend sei aber das Firmenkundengeschäft.

Wichtig ist das Agenten im Enterprise segment gut ankommen und genutzt werden. Also zb. Anthropic oder Microsoft. Consumer, wie Meta, ist nice to have - hier wird aber nicht das große Geld verdient.

@Spitt in NVIDIA

Im Wochenverlauf pendelte die Aktie zwischen rund 195 und knapp 205 Euro. Der Grundton unter Aktionären bleibt gelassen.

Bn-Redaktion/sb
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