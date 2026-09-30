Portfolio Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
Beschaffung

Rheinmetall wartet auf Milliardenauftrag Arminius 30.09.2026, 11:57 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Bis zur Weichenstellung im Bundestag Anfang Dezember dürfte das Großprojekt Arminius den Kurs des Düsseldorfer Rüstungskonzerns bestimmen. Vorstandschef Armin Papperger hat zuletzt privat nachgekauft, was Anleger als Bekenntnis lesen. Renk liegt derweil nahe dem tiefsten Stand seit etwa anderthalb Jahren.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 956,15 EUR -0,64 % Lang & Schwarz
Kostenlose Aktienchance per SMS Ausgewählte Trading-Einschätzungen aufs Handy.

Rheinmetall-Aktien notieren am Mittwochvormittag mit 967,70 Euro rund 0,6 Prozent fester. Die Marke von 1.000 Euro bleibt damit außer Reichweite: Im Wochenverlauf steht ein Minus von knapp drei Prozent zu Buche, binnen zwölf Monaten hat sich der Kurs etwa halbiert. Unter Aktionären herrscht angespanntes Abwarten – der Blick richtet sich auf eine Entscheidung im Dezember.

Arminius als Taktgeber für den Kurs

Im Zentrum steht das Beschaffungsprojekt Arminius, mit dem die Bundeswehr zahlreiche Varianten des Radpanzers Boxer ordern will. Der Festauftrag umfasst rund 1.800 Fahrzeuge, auf Rheinmetall entfielen davon etwa 12,4 Milliarden Euro; mit KNDS Deutschland ist eine hälftige Teilung vereinbart. Die parlamentarische Befassung ist für den 9. Dezember vorgesehen, die Vertragsunterzeichnung könnte kurz darauf folgen.

Aus Anlegersicht liegt genau hier die Erklärung für das aktuelle Kursniveau. Solange der Vertrag nicht unterschrieben sei, bleibe das Projekt Wachstumstreiber und Risiko zugleich – und damit der Grund für Notierungen unterhalb von 1.000 Euro.

Arminius ist aktuell alles – Wachstumsimpuls, Impuls für den Cashflow, Auftragsgarant sowie Risiko, falls es fällt.

@MaxMusterbro in RHEINMETALL

Die Sorge, das im Sommer gestoppte Fregattenprojekt F126 könne sich bei anderen Vorhaben wiederholen, wird auf Aktionärsseite zurückgewiesen: F126 sei nie ein gesicherter Rheinmetall-Auftrag gewesen, bei Arminius werde dagegen direkt mit Rheinmetall und KNDS verhandelt. Dass die Entscheidung erst in gut zwei Monaten fällt, sorgt dennoch für Ungeduld.

Vorstandschef kauft erneut zu

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält ein Eigengeschäft von Vorstandschef Armin Papperger. Laut Pflichtmitteilung erwarb er am 29. September über Xetra 524 Aktien zu je 950,38 Euro, zusammen knapp 499.000 Euro. Bereits nach dem Aus für F126 im Sommer hatte er Papiere des Unternehmens gekauft.

Auf Anlegerseite wird der Kauf vor allem als Zeichen der Konsequenz gelesen: Der Konzernchef stehe mit privatem Geld hinter seinen öffentlichen Aussagen zum Zeitplan der Verhandlungen, statt sich wegzuducken. Zugleich wird eingeräumt, dass man den Schritt auch überinterpretieren könne. Aus Insiderkäufen lässt sich kein verlässliches Kurssignal ableiten – die Stimmung dazu bleibt vorsichtig zuversichtlich.

Rüstungswerte zwischen Druck und Erholung

Der Sektor insgesamt tut sich schwer. Renk gewinnt am Mittwoch zwar rund 1,2 Prozent auf 38,73 Euro, hat im Wochenverlauf aber gut sechs Prozent verloren und liegt nahe dem tiefsten Stand seit etwa anderthalb Jahren. Deutlich stabiler zeigt sich Hensoldt mit einem Plus von rund 3,1 Prozent auf 77,96 Euro. Rheinmetall selbst meldete über die US-Tochter die Lieferung von mehr als 3.100 Waffenlafetten an die US-Armee – mit einem Volumen von 20,7 Millionen US-Dollar ein eher kleiner Auftrag.

Unter Aktionären fällt der Vergleich mit den USA ernüchternd aus. Dort sammelten Rüstungskonzerne binnen Wochen Milliardenaufträge ein, weil Genehmigungswege kurz und die Beschaffung zentral organisiert seien, während hierzulande monatelang in Gremien beraten werde. Auch das Marktumfeld bremst: Die Hoffnung auf Rückenwind wird durch den Leitindex DAX gedämpft, der seine Frühgewinne vor den deutschen Inflationsdaten am Nachmittag wieder abgab; schon die französischen Preisdaten gelten als wenig ermutigend. Das Stichwort für die europäischen Rüstungswerte lautet damit vorerst Volatilität. Der Ton bleibt abwartend, bis Arminius unter Dach und Fach sein könnte.

Bn-Redaktion/sb
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
WB3AE3
Ask: 0,50
Hebel: 19,13
mit starkem Hebel
WB0S8T
Ask: 11,99
Hebel: 7,98
mit moderatem Hebel
Smartbroker
UBS
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: WB3AE3 WB0S8T. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Siemens Energy vor dem Call: Jetzt wird es für die Aktie spannend Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Trump: Vertreter der USA und des Irans haben sich getroffen Hauptdiskussion
3 ROUNDUP 2: Grönland, Dänemark und USA unterzeichnen Abkommen Hauptdiskussion
4 GNW-News: Collabora Online 26.04 feiert 10-jähriges Bestehen mit erweiterten Dokumentfunktionen und KI-Unterstützung Hauptdiskussion
5 Risiko: Wann platzt die KI-Blase? Hauptdiskussion
6 Berliner Wohnungskrise: Vonovia will «Teil der Lösung» sein Hauptdiskussion
7 Klingbeil fordert von USA: Krieg gegen den Iran beenden Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Abstufung: Moderna-Aktie sackt nach Citi-Votum ab

16:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Verbraucherpreise: DAX rutscht nach Inflationssprung ab

16:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Personalie: CTS Eventim verliert Finanzchef und bricht ein

16:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX nach PCE-Daten weiter unter Druck: Mercedes-Benz Group – Aktie…

16:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BMW nach Capital Markets Day: Analyst sieht erste Fortschritte

15:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nike: Donnerstag kommen die Quartalszahlen

14:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ist die Goldpreiserholung nur ein Pfeifen im Walde? Diese …

12:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vergesellschaftung: Vonovia gibt trotz Kieler Studie nach

12:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer