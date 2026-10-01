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DAX schiebt sich in Richtung Abgrund

Stehen die Volkswagen Vorzüge vor der nächsten Verkaufswelle? 01.10.2026, 07:58 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX schiebt sich in Richtung Abgrund: Stehen die Volkswagen Vorzüge vor der nächsten Verkaufswelle?
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© bn
So langsam wird die Lage für den deutschen Leitindex prekär.
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DAX 25.133,00 PKT +0,07 % Lang & Schwarz
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Der Index schob sich im gestrigen Mittwochshandel (30. September) in Richtung 25.200 Punkte. Salopp könnte man formulieren, dass sich der DAX damit in Richtung Abgrund schob. Die Zone 25.200 Punkte bis 25.000 Punkte hat aus charttechnischer Sicht eine große Bedeutung als Unterstützung. Sollte es für den Index unter die 25.000er Marke gehen, könnten sich weitere Abgaben auf 24.650 Punkte anschließen. Und dabei muss es dann nicht bleiben.

Was verhagelte dem Index gestern die Laune?

In erster Linie waren es Inflationsdaten, die auf das Gemüt der Marktakteure schlugen. Aus deutscher Sicht sorgten die aktuellen Daten der Verbraucherpreise für ein „mulmiges“ Gefühl, lagen sie doch über den Erwartungen. Das schürte Inflations- bzw. Zinsängste. Kurz danach gab es einen Dämpfer aus den USA kommend. Die äußerst wichtigen PCE-Daten überzeugten nicht; auch nicht in der Kernrate. Die Renditen der US-Staatsanleihen nahmen daraufhin Fahrt auf. Nach einer kleinen Schwächephase – sofern man das überhaupt so bezeichnen kann – legten die Renditen wieder zu und stürmten in Richtung 5,3 Prozent. Die Aktienmärkte ächzten unter der Last. Die Edelmetalle gingen in die Knie.

In den nächsten Tagen werden weitere wichtige Konjunkturdaten erwartet – nicht zuletzt wird am Freitag der eminent wichtige US-Arbeitsmarktbericht für September veröffentlicht. Dieser könnte die Handelswoche mit einem Paukenschlag beschließen.

Kurzum: Für den DAX wird es langsam eng. Die 25.000 Punkte rücken immer näher. Sollte es für den Index darunter gehen, könnte es ungemütlich werden. Für die Volkswagen Vorzüge ist es schon seit längerer Zeit ungemütlich.

Stehen die Volkswagen Vorzüge vor der nächsten Verkaufswelle?

Nach dem Rücksetzer unter die wichtige Unterstützung von 75 Euro rauschten die Volkswagen Vorzüge (WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker-Symbol: VOW3) eine Kursetage tiefer. Aktuell steht der äußerst wichtige Unterstützungsbereich von 70 Euro bis 69 Euro im Fokus. 

Die damit verbundene Aufgabenstellung ist denkbar klar definiert: Es darf nicht unter die 69 Euro gehen. Ein Rücksetzer unter die 69 Euro könnte eine veritable Verkaufswelle lostreten. Dabei könnte es übergeordnet sogar zum Test der Marke von 50 Euro kommen. Aber noch ist es nicht so weit. Noch halten die 69 Euro und die Volkswagen Vorzüge haben die Chance, eine Gegenbewegung zu starten. Idealerweise gelingt der rasche Vorstoß über die 75 Euro. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Deutsche Bank Research senkten zwar ihr Kursziel von 115 Euro auf 105 Euro, doch das Votum lautet unverändert „buy“.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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