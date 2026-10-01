Anzeige
+++Boom: +16,22 % nach dieser News – steht der nächste Kursschub JETZT bevor?+++
Portfolio Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
Rheinmetall – Aktie zu billig?

Über 95 Prozent Kurspotenzial sagen jetzt Analysten 01.10.2026, 07:54 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Rheinmetall – Aktie zu billig? Über 95 Prozent Kurspotenzial sagen jetzt Analysten
AI MODIFIED
© Rheinmetall
Die Rheinmetall-Aktie kommt nicht in die Gänge.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 951,75 EUR -0,56 % Baader Bank
DAX 25.132,00 PKT +0,06 % Lang & Schwarz
Kostenlose Aktienchance per SMS Ausgewählte Trading-Einschätzungen aufs Handy.

Ganz im Gegenteil. Immer wieder rutscht die Aktie unter die äußerst wichtige Marke von 1.000 Euro. Angesichts der Fundamentaldaten fragt man sich: Warum?

Die Auftragsbücher des Düsseldorfer Rüstungskonzerns sind prall gefüllt. Die angespannte geopolitische Lage lässt eine weitere Aufrüstung der Staaten erwarten, was wiederum weitere Aufträge für Rheinmetall nach sich ziehen sollte. Die Frage ist somit: Warum greifen Anleger bei Kursen von unter 1.000 Euro bei der Rheinmetall-Aktie nicht beherzt zu?

Noch im Januar dieses Jahres war man bereit, fast 2.000 Euro für die Aktie auf den Tisch zu packen. Da wirkt das aktuelle Kursniveau von 960 Euro doch fast wie ein Schnäppchen.

Über die Gründe, warum die Aktie aktuell nicht in die Gänge kommt, kann nur spekuliert werden. Wähnen Anleger Rheinmetall zu sehr in vermeintlich alten Waffensystemen verankert? Rheinmetall steht bekanntlich in erster Linie für Panzer und gepanzerte Fahrzeuge. Doch bei näherer Betrachtung zieht dieses Argument nicht. Etwas wahrscheinlicher ist es, dass der Markt Zweifel hegt, dass der Rüstungskonzern den enormen Auftragsbestand in rasches Umsatzwachstum ummünzen kann.

Aktie ist charttechnisch angezählt

Seit dem im Januar 2026 ausgebildeten Verlaufshoch steht die Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM) unter Druck. Es gab zwar immer wieder temporäre Erholungsversuche, doch diese erlangten keine Relevanz. Aus charttechnischer Sicht schmerzt vor allem der Verlust der wichtigen Unterstützung von 1.300 Euro. Ein letzter Versuch, diesen eminent wichtigen Kursbereich zurückzuerobern, scheiterte Anfang Juni. Die Aktie schien sich daraufhin ihrem Schicksal ergeben zu haben. Der Rücksetzer unter die Marke von 1.000 Euro schlägt nun ein neues Kapitel der Korrektur auf. Aus charttechnischer Sicht steuert die Aktie auf einen Test der 900 Euro zu. Dort liegt das markante Tief von Ende Juni. Sollte auch dieses unterschritten werden, droht ein Anlaufen der nächsten relevanten Unterstützung von 750 Euro.

Das sagen Analysten

Ein Großteil der Analysten bewertet die Rheinmetall-Aktie unverändert bullisch. Mitunter werden sportliche Kursziele kolportiert.

So bestätigten die Analysten von Berenberg kürzlich ihr Votum „buy“. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 1.600 Euro. Die Analysten von Bernstein Research sind noch optimistischer. Sie stufen die Rheinmetall-Aktie mit „outperform“ ein. Das Kursziel sehen sie bei 1.900 Euro. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau von 960 Euro wäre das ein Aufwärtspotenzial von über 95 Prozent.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MR8ZF0
Ask: 0,45
Hebel: 21,66
mit starkem Hebel
MR792K
Ask: 2,03
Hebel: 4,79
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MR8ZF0 MR792K. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Trotz staatlicher Zulagen: Viele wollen kein Depot eröffnen Hauptdiskussion
2 Siemens Energy vor dem Call: Jetzt wird es für die Aktie spannend Hauptdiskussion
3 ROUNDUP/Trump: Vertreter der USA und des Irans haben sich getroffen Hauptdiskussion
4 ROUNDUP 2: Grönland, Dänemark und USA unterzeichnen Abkommen Hauptdiskussion
5 GNW-News: Collabora Online 26.04 feiert 10-jähriges Bestehen mit erweiterten Dokumentfunktionen und KI-Unterstützung Hauptdiskussion
6 Risiko: Wann platzt die KI-Blase? Hauptdiskussion
7 Berliner Wohnungskrise: Vonovia will «Teil der Lösung» sein Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Abnehmspritzen-Preiskampf: Novo verbilligt Wegovy um ein Fünftel

13:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Drohnen statt Panzer: Rheinmetall gerät in den Sog von Renk

13:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Boom gegen Zinsangst: Micron rutscht trotz Rekordausblick ab

13:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

100 Dollar Öl: DAX rutscht unter 25000 und kämpft sich zurück

12:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Micron Technology – Rallye auf dem Prüfstand: Aktie reagiert zur…

8:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX schiebt sich in Richtung Abgrund: Stehen die Volkswagen Vorzüge…

7:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Abstufung: Moderna-Aktie sackt nach Citi-Votum ab

Gestern 16:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Verbraucherpreise: DAX rutscht nach Inflationssprung ab

Gestern 16:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer