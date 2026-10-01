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Jetzt wird’s hässlich für den DAX

DHL Group – Aktie in arger Bedrängnis 01.10.2026, 13:35 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Jetzt wird’s hässlich für den DAX: DHL Group – Aktie in arger Bedrängnis
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© Bild: istockphoto.com/GKV
Der DAX bekommt immer mehr Schlagseite. Der deutsche Leitindex rutschte im frühen Donnerstagshandel unter die Marke von 25.000 Punkten. Ist das der Beginn einer neuen Korrekturphase?
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DHL Group 55,45 EUR -2,48 % Lang & Schwarz
DAX 24.974,00 PKT -0,57 % Lang & Schwarz
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Als der DAX im frühen Donnerstagshandel unter die 25.000er Marke rauschte, dürfte bei dem einen oder anderen Marktakteur Schnappatmung eingesetzt haben. Im Bereich von 24.850 Punkten setzten jedoch Käufe ein. Die vermeintlich niedrigen Kurse lockten offenkundig zum Einstieg. Nichtsdestotrotz ist der Rücksetzer unter die psychologisch wichtige Marke ein ernstzunehmendes Warnzeichen. Sollte es dem Index in den nächsten Tagen nicht gelingen, eine knackige Erholung auf die Beine zu stellen, gewinnt das Warnzeichen noch mehr an Bedeutung.

Es sind die „üblichen Verdächtigen“, die den Schwächeanfall im DAX provozierten. Die Anleiherenditen üben immensen Druck auf die Aktienmärkte aus. Und die Rallye der Renditen geht weiter. So durchbrachen die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen die Marke von 5,3 Prozent. Es waren einmal mehr die höheren Ölpreise, die die Renditen anschoben.

Um ein mögliches Kursdebakel zu verhindern, sollte der DAX Ausflüge unter die 25.000 Punkte tunlichst vermeiden. Anderenfalls droht eine Ausdehnung der Bewegung, wobei potenzielle Bewegungsziele dann bei 24.600 Punkten und 24.000 Punkten liegen.

Für unsere heutige Protagonistin – die DHL-Aktie – lief es in den letzten Tagen auch nicht sonderlich rund. Noch in der letzten Woche versuchte sich die Aktie daran, den markanten Widerstandsbereich von 58,4 Euro aufzubrechen. Das Unterfangen scheiterte.

Aktienchart zur DHL

DHL Group – Aktie in arger Bedrängnis

Die in der letzten Kommentierung zur Aktie der DHL Group (WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004 | Ticker-Symbol: DHL) thematisierte fallende Dreiecksformation (orange) wurde über die Oberseite aufgelöst. Das Kaufsignal führte die Aktie rasch an den wichtigen Widerstandsbereich heran. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 58,4 Euro hätte der Aktie Aufwärtspotenzial eröffnet. Die Aktie scheiterte jedoch krachend. Sollte es nun zu einem Bruch der 54,2 Euro kommen – hier liegt die untere Begrenzung des ehemaligen Dreiecks – ist Obacht geboten. In diesem Fall müsste mit weiteren Abgaben auf 51,7 Euro bzw. 50 Euro gerechnet werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten zuletzt ihr Kursziel von 59 Euro für die Aktie des Logistikunternehmens. Das Votum lautet „hold“. Deutlich optimistischer ist man bei JPMorgan. Das Votum lautet hier „overweight“ und das Kursziel 65 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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