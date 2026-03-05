Drohnenangriffe schockieren die Welt:
Dieser Tech-Player will die Verteidigung neu definieren
Anzeige
Bayer nach Zahlen

Kommt jetzt endlich die Trendwende? 05.03.2026, 10:26 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Bayer nach Zahlen: Kommt jetzt endlich die Trendwende?
© Bayer AG / In Wuppertal-Elberfeld steht das älteste Bayer-Werk, durchquert von der einzigartigen Schwebebahn.
Als die Bayer-Aktie Mitte Februar die Marke von 50 Euro unter Druck setzte, wähnte man sie nach schier endloser Bodenbildung endgültig wieder obenauf. Doch die Aktie geriet daraufhin erneut unter Druck. Der Rücksetzer unter die 40 Euro war ein herber Rückschlag. Die Zahlen für 2025 und der Ausblick auf 2026 sollten der Bayer-Aktie neues Leben einhauchen; so zumindest die Erwartungshaltung.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Bayer 37,23 EUR -1,47 % Lang & Schwarz

Bayer nach Zahlen – Kommt jetzt endlich die Trendwende?

Die Bayer-Aktie (WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN) reagierte auf die gestern (4. März) veröffentlichten Ergebnisse eher zurückhaltend. Das Zahlenwerk für 2025 und der Ausblick auf 2026 waren auch nicht unbedingt dazu angetan, in Euphorie zu verfallen. 

Bayer Aktienchart

Bayer gab den Umsatz im Jahr 2025 mit 45,575 Mrd. Euro an, nach 46,606 Mrd. Euro im Jahr 2024. Alle Geschäftsbereiche litten mehr oder weniger stark unter den schwierigen Rahmenbedingungen. Das EBITDA vor Sondereinflüssen belief sich in 2025 auf 9,669 Mrd. Euro. Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Minus von -4,5 Prozent. Entsprechend reduzierte sich die EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen von 21,7 Prozent in 2024 auf 21,2 Prozent in 2025. Bayer weitete den Verlust aus. So wies das Unternehmen für 2025 ein Konzernergebnis in Höhe von -3,620 Mrd. Euro aus, nach einem Verlust in Höhe von -2,552 Mrd. Euro in 2024. Der free cash flow ging in 2025 gegenüber 2024 um knapp 33 Prozent auf 2,084 Mrd. Euro zurück.

Vorsichtiger Ausblick auf 2026

Bayer rechnet für das laufende Jahr mit einem Umsatz (währungsbereinigt) in einer Spanne von 45 Mrd. Euro bis 47 Mrd. Euro. Das EBITDA vor Sondereinflüssen und ebenfalls auf währungsbereinigter Basis wird zwischen 9,6 Mrd. Euro und 10,1 Mrd. Euro erwartet. 

Das macht die Aktie

Mit Mühe konnte Bayer einen Rücksetzer unter die 35 Euro verhindern. Um die Lage zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 40 Euro. Weitere Widerstände liegen dann bei 41,8 Euro und 46,8 Euro. Ein Rücksetzer unter die 35 Euro sollte hingegen tunlichst vermieden werden, anderenfalls könnte die Aktie weiter in Richtung 30 Euro abrutschen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs bleiben weiterhin optimistisch und bestätigten ihr Votum „buy“ für die Bayer-Aktie und das Kursziel von 54,5 Euro. Die Analysten von Jefferies sind hingegen unverändert vorsichtig. Ihr Votum lautet „hold“ und das Kursziel 25 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
WA06D2
Ask: 0,25
Hebel: 18
mit starkem Hebel
UQ9TR4
Ask: 0,82
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: WA06D2 UQ9TR4. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil - Trump will Straße von Hormus sichern Hauptdiskussion
2 Trump: Irans Raketen hätten schon bald USA treffen können Hauptdiskussion
3 Nato-Chef fordert Rückendeckung für USA und Israel Hauptdiskussion
4 Großbritannien: Stimmung in den Industriebetrieben trübt sich überraschend ein Hauptdiskussion
5 Warnstreiks im Nahverkehr haben begonnen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
DHL Group nach Zahlen kräftig unter Druck: Ist die Marktreaktion ü…

11:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Volatilität bei Strategy: Nach dem Kursbeben fragen sich Anleger…

Gestern 17:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Börsen-Beben bei Redcare: Aktie crasht um fast 20 %

Gestern 17:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Drohnenkrieg: Kann DroneShield nachhaltig vom Rüstungsboom …

Gestern 16:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Furchtbare Zahlen: Bayer weiter unter Druck

Gestern 10:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Der Dax und der Versuch einer Stabilisierung: DHL Group – Aktie …

Gestern 10:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Energie-Schock droht: Trump glaubt er kann die Tanker schützen

Gestern 10:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

CrowdStrike: Zahlen da. Was macht die Aktie?

Gestern 10:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer