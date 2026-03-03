Staatlich gefördert:
Lange Zeit war es ruhig um den einstigen Highflyer Plug Power – doch am Dienstagmittag meldet sich der US-Konzern mit einem Paukenschlag zurück. Trotz eines dicken Minus in der Bilanz schicken die Anleger die Aktie zweistellig nach oben. Der Grund: Ein starkes Umsatzplus und eine Kampfansage des neuen Chefs.
Umsatz-Überraschung: Die Nachfrage zieht an
Plug Power hat im vierten Quartal 2025 geliefert – zumindest bei der obersten Zeile der Bilanz. Mit 225,2 Millionen US-Dollar Umsatz übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten (217,4 Mio. USD) deutlich. Besonders beeindruckend: Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Erlös um fast 18 % gesteigert werden. Auf das gesamte Jahr gerechnet steht nun ein Umsatz von rund 700 Millionen US-Dollar in den Büchern.

Der Haken: Die Gewinnzone bleibt (noch) ein Traum
Beim Gewinn pro Aktie hinkt der Konzern den Hoffnungen hinterher. Ein Minus von 0,68 US-Dollar je Anteilsschein ist zwar eine massive Verbesserung zum Vorjahresverlust (1,65 USD), liegt aber über dem von Experten prognostizierten Fehlbetrag von 0,10 USD. Dennoch: Der Trend bei der Verlustbegrenzung stimmt.

Wachstums-Turbo: José Luis Crespo übernimmt das Steuer
Die wichtigste Nachricht für viele Investoren ist jedoch der Chefwechsel. José Luis Crespo hat zum 2. März das Ruder übernommen und bläst direkt zum Angriff. Sein Fahrplan für die kommenden Jahre ist hochambitioniert:

2026: Positives operatives Ergebnis (EBITDAS) bis zum Jahresende.

2027: Erstmals ein schwarzes Betriebsergebnis.

2028: Volle Profitabilität für den gesamten Konzern.

Crespo betonte, dass Plug Power bereits im vergangenen Quartal eine positive Marge erzielt habe – für viele Skeptiker das erste echte Lebenszeichen eines funktionierenden Geschäftsmodells.

Aktie hebt ab: Zweistelliges Plus in Deutschland
Anleger reagierten prompt auf die Mischung aus Umsatzplus und neuem Management. An der Heimatbörse NASDAQ schoss das Papier vorbörslich um über 8 % nach oben. Hierzulande liegt das Plus am Mittag sogar bei rund 14 %, womit die Aktie die Marke von 1,75 Euro zurückerobert.

Fazit für Anleger
Plug Power liefert die Story, auf die viele gewartet haben: Der Umsatz wächst, der neue Chef bringt eine klare Gewinn-Strategie mit. Aber Vorsicht: Die Profitabilität ist noch Jahre entfernt. Wer hier einsteigt, setzt auf den langfristigen Erfolg von grünem Wasserstoff und die Umsetzungsstärke des neuen Managements.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
