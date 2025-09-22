Berkshire verkauft

22.09.2025, 12:43 Uhr

Berkshire verkauft: Was bleibt von BYDs Glanz?
© Symbolbild von Mohammed Mustafa auf Flickr
Die Aktie von BYD notiert derzeit bei 11,93 EUR und steht nach turbulenten Tagen im Fokus der Märkte. Der Ausstieg von Warren Buffetts Berkshire Hathaway, die nach 17 Jahren ihre gesamte Beteiligung am chinesischen Elektroauto- und Batteriekonzern veräußert hat, sorgt für Unsicherheit bei Anlegern. Hinzu kommt ein sich verschärfender Wettbewerb mit Tesla, insbesondere auf neuen Märkten wie Indien.
Buffett zieht sich zurück – Symbolwirkung für Investoren

Berkshire Hathaway hatte 2008 rund 225 Millionen BYD-Aktien für knapp 230 Millionen USD erworben. Der Wert dieser Beteiligung stieg zeitweise auf über 8 Milliarden USD an – ein Beweis für den spektakulären Aufstieg von BYD im globalen Elektroauto-Markt. Mit dem nun vollständigen Ausstieg endet ein Kapitel, das eng mit der Unterstützung des verstorbenen Charlie Munger verbunden war. Analysten werten den Schritt als klares Signal: Buffetts Team sieht den Zenit der BYD-Bewertung möglicherweise überschritten.

Kursentwicklung und Bewertung

Die Aktie fiel nach der Nachricht deutlich zurück und notiert aktuell bei 11,93 EUR, rund 15 % niedriger als noch vor zwei Wochen. Mit einer Marktkapitalisierung von etwa 108 Milliarden USD bleibt BYD zwar einer der größten Player im E-Mobility-Sektor, doch die hohe Abhängigkeit vom chinesischen Heimatmarkt (rund 70 % der Verkäufe) stellt ein Risiko dar. Auch geopolitische Spannungen und mögliche Handelshürden durch westliche Märkte lasten auf dem Ausblick.

Strategische Expansion – Indien im Fokus

BYD hat seine globalen Ambitionen zuletzt verstärkt und kündigte an, in Indien stärker gegen Tesla zu konkurrieren. Der dortige Markt gilt als nächster Wachstums-Hotspot: Bis 2030 könnten laut McKinsey jährlich über 10 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft werden. BYD versucht, mit preislich attraktiven Modellen Fuß zu fassen, während Tesla auf Premium-Positionierung setzt. Ob das reicht, um die jüngste Unsicherheit auszugleichen, bleibt abzuwarten.

Risiken: Margendruck und politische Unsicherheit

Die Margen von BYD schrumpfen: Im zweiten Quartal 2025 lag die operative Marge bei 5,8 %, verglichen mit 7,2 % im Vorjahr. Steigende Rohstoffpreise und ein wachsender Konkurrenzdruck durch lokale Hersteller wie XPeng oder internationale Rivalen belasten die Profitabilität. Zudem sorgt der geopolitische Kontext für Unsicherheit: US-Zölle könnten den Zugang zu wichtigen Märkten erschweren.

Analystenmeinungen

Während einige Analysten den Buffett-Ausstieg als überfällige Gewinnmitnahme sehen, warnen andere vor einer anhaltenden Abwärtsdynamik. TipRanks berichtet von einer erhöhten Anzahl von Hold-Einschätzungen. Die Kursziele liegen aktuell zwischen 10 und 14 EUR, was eine Bandbreite zwischen Skepsis und vorsichtigem Optimismus widerspiegelt.

Community-Stimmung

Im Forum von Börsennews herrscht Nervosität. Einige User sehen den Buffett-Ausstieg als „Vertrauensbruch“ und erwarten weitere Kursrückgänge: „Wenn selbst Buffett geht, warum sollte ich bleiben?“ Andere argumentieren dagegen, dass die fundamentale Marktposition von BYD unverändert stark sei. Ein Kommentator schrieb: „BYD baut mehr Autos als Tesla und ist in China unangefochten. Berkshire hat Gewinne realisiert, mehr nicht.“

Fazit

Der Rückzug von Berkshire Hathaway ist für BYD mehr als nur ein symbolischer Schlag: Er hat das Vertrauen vieler Anleger ins Wanken gebracht. Mit einem Kurs von 11,93 EUR ist die Aktie deutlich gefallen, bleibt aber ein Schwergewicht im globalen E-Auto-Sektor. Entscheidend wird sein, ob BYD seine Expansion außerhalb Chinas – insbesondere in Indien – erfolgreich gestaltet und die Margen stabilisiert. Für Anleger heißt das: Chancen bleiben, doch die Unsicherheit ist so groß wie lange nicht.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
