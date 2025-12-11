BioNTech startet durch

62 % Kurspotenzial winken 11.12.2025, 17:44 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DNA-Strang
© Symbolbild von Sangharsh Lohakare auf Unsplash
BioNTech sorgt mit positiven Phase-3-Daten zum Antikörper Gotistobart für Aufsehen in der Krebsforschung. Analysten sehen hohes Kurspotenzial, insbesondere durch die Pipeline-Innovationen in der Onkologie wie Pumitamig und den mRNA-Impfstoff BNT122. Trotz schwacher Kursentwicklung könnte die unterschätzte Wachstumsstory nun neue Dynamik entfalten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BioNTech 81,70 EUR -0,18 % L&S Exchange

Immuntherapie im Fokus: BioNTech überrascht mit Phase-3-Daten

Die Aktie von BioNTech hat 2025 bisher rund 15 Prozent an Wert verloren und bewegt sich seit Monaten seitwärts. Doch hinter den Kulissen tut sich Entscheidendes: Neue Fortschritte in der Onkologie-Pipeline könnten der Auslöser für eine deutliche Neubewertung sein – so zumindest die Einschätzung mehrerer Analysten. Besonders im Fokus steht der neuartige Antikörper Gotistobart, für den BioNTech am Wochenende frische Daten aus der Phase-3-Studie PRESERVE-003 veröffentlichte.

Gotistobart ist ein CTLA-4-Antikörper zur gezielten Immunaktivierung im Kampf gegen Tumorzellen. Die veröffentlichten Studienergebnisse gelten als vielversprechend und könnten langfristig den Wert des Unternehmens deutlich erhöhen. Parallel treibt BioNTech die Entwicklung von Pumitamig voran – ebenfalls ein Immuntherapeutikum aus der eigenen Pipeline. Beide Kandidaten zielen darauf ab, das körpereigene Abwehrsystem gezielt gegen Krebs zu mobilisieren – ein zentrales Forschungsfeld, in das das Unternehmen seit Jahren massiv investiert.

Berenberg sieht 62 Prozent Kurspotenzial – Innovationen noch nicht eingepreist

Die Privatbank Berenberg reagierte schnell auf die positiven Studiendaten und hob ihr Kursziel deutlich an. Die Analysten sehen nun ein Aufwärtspotenzial von 62 Prozent gegenüber dem aktuellen Kursniveau. Ihrer Einschätzung nach wird das innovative Onkologie-Portfolio von BioNTech am Markt bislang unterschätzt. Insbesondere die Fortschritte im Bereich Bauchspeicheldrüsenkrebs könnten eine Neubewertung auslösen.

In Zusammenarbeit mit Genentech arbeitet BioNTech an einem personalisierten mRNA-Krebsimpfstoff mit der Bezeichnung BNT122. Die laufende Phase-II-Studie (NCT05968326) untersucht die Wirksamkeit bei Pankreaskarzinomen – eine Krebsform mit extrem schlechter Prognose. Bereits im Februar 2025 wurden Langzeitdaten aus der Phase-I-Studie im Fachmagazin Nature veröffentlicht, die das therapeutische Potenzial unterstreichen.

Wachstumsmarkt Bauchspeicheldrüsenkrebs: Konkurrenz drängt, Marktvolumen steigt

Der Markt für Bauchspeicheldrüsenkrebs wächst rasant. Allein in den USA wurden 2024 rund 63.000 neue Fälle registriert – ein Anstieg, der den Bedarf an innovativen Therapien verstärkt. Die Krankheit gilt als besonders aggressiv, was neue Ansätze in der Immunonkologie besonders wertvoll macht.

Neben BioNTech positionieren sich auch andere Biotech-Unternehmen in diesem Segment: Lokon Pharma entwickelt LOAd703, Revolution Medicines forscht an Daraxonrasib und Oncotelic verfolgt mit OT-101 einen weiteren Immunansatz. Besonders Revolution Medicines erhielt im Juni 2025 den Breakthrough-Therapy-Status der US-Behörde FDA für seinen KRAS-Inhibitor – ein starkes Signal für die Relevanz dieses Therapiebereichs.

Während die Börse weiterhin auf die rückläufigen Umsätze mit COVID-Impfstoffen blickt, entfaltet sich im Hintergrund eine Onkologie-Pipeline mit erheblichem Potenzial. Laut Berenberg dürften weitere positive Studiendaten zu Gotistobart, Pumitamig oder BNT122 den Kurs neu beleben – und könnten eine bislang ausgeblendete Wachstumsstory ins Zentrum rücken.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MM8X4S
Ask: 0,46
Hebel: 20
mit starkem Hebel
MM3ZL9
Ask: 1,68
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM8X4S MM3ZL9. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/Merkel: 'Die Pandemie war eine demokratische Zumutung' Hauptdiskussion
2 Nach Reformen: Argentinien kehrt an den Finanzmarkt zurück Hauptdiskussion
3 ROUNDUP: Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Rentenpakets Hauptdiskussion
4 EU einig über Komplettverzicht auf Gas aus Russland Hauptdiskussion
5 Moskau erklärt Pokrowsk für erobert Hauptdiskussion
6 Trump hat sich für neuen Fed-Chef entschieden Hauptdiskussion
7 Deutschland und Polen wollen Partnerschaft vertiefen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Daimler Truck zündet E-Lkw-Turbo: Serienproduktion angelaufen

17:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Allianz verliert vor BGH: Rentenklausel ist unzulässig!

17:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kursfantasie bei RWE erwacht erneut: RWE-Aktie vor Comeback? …

14:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Enttäuschung trotz Milliardengewinn: Oracle Aktie unter Druck – …

13:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax nach der Fed – Die Luft ist raus: Kann die BASF-Aktie das …

12:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nordex außer Rand und Band: Aktie setzt zur ultimativen Kursrallye …

11:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall mit Ritt auf Rasierklinge: Steht die Rüstungsaktie vor …

10:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Teilerfolg vor Gericht reicht nicht für Kursplus: Intel-Aktie fä…

Gestern 21:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer