Anzeige
+++>>> Republic Technologies setzt auf FalconX, um Ethereum-Validatoren zu skalieren – und Anleger schauen genau hin <<<+++
Bitcoin dreht auf, Inflationsschub entfacht neue Rallye

Bitcoin erreicht höchsten Stand seit zwei Wochen, Inflationsdaten beflügeln Kurs 11.09.2025, 16:27 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Bitcoin dreht auf, Inflationsschub entfacht neue Rallye: Bitcoin erreicht höchsten Stand seit zwei Wochen, Inflationsdaten beflügeln Kurs
© Symbolbild von Pixabay
Bitcoin hat am Donnerstag seine Aufwärtsbewegung fortgesetzt und ein neues Zweiwochenhoch markiert. Hintergrund ist die jüngste US-Inflationsmeldung, die neue Fantasie bei Zinssenkungen weckt.

US-Daten geben Kryptowährungen Rückenwind

Die Verbraucherpreise in den USA stiegen im August um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Im Juli hatte der Anstieg noch bei 0,2 Prozent gelegen. Im Jahresvergleich kletterte die Inflationsrate auf 2,9 Prozent und erreichte damit den höchsten Wert seit Januar. Die Kerninflation, bei der schwankungsanfällige Posten wie Energie und Lebensmittel ausgeklammert werden, blieb im Monatsvergleich stabil bei 0,3 Prozent und verharrte auch auf Jahressicht bei 3,1 Prozent.

Trotz der überraschend hohen Zahlen bleibt die Hoffnung auf baldige Lockerungsschritte durch die US-Notenbank Federal Reserve bestehen. Marktbeobachter rechnen weiter mit einer möglichen Zinssenkung noch in diesem Jahr, da andere Indikatoren wie die Arbeitsmarktdaten und das Konsumklima erste Schwächen zeigen.

Bitcoin klettert über wichtige Marke

Der Bitcoin-Kurs reagierte deutlich auf das Inflationssignal und durchbrach die Marke von 114000 US-Dollar. Damit notierte die Kryptowährung so hoch wie seit über zwei Wochen nicht mehr. Marktteilnehmer setzen darauf, dass die hohe Inflation in Kombination mit konjunkturellen Schwächesignalen den Druck auf die Fed erhöht, ihren geldpolitischen Kurs zu lockern.

Auch die Renditen von US-Staatsanleihen gerieten unter Druck, was wiederum den US-Dollar schwächte und Kapital in alternative Anlageformen lenkte. Kryptowährungen profitieren traditionell von einem solchen Umfeld, da sie als Gegenpol zu traditionellen Währungen und Zinspapieren gesehen werden.

Zwischen Euphorie und Skepsis

Trotz der dynamischen Aufwärtsbewegung mahnen einige Analysten zur Vorsicht. Die Preisdynamik wird zunehmend von Einmaleffekten und einzelnen Sektoren getrieben. Solche Entwicklungen könnten die Wirkung geldpolitischer Maßnahmen abschwächen. Technische Analysten verweisen zudem auf mögliche Widerstände im Bereich zwischen 116000 und 118000 US-Dollar. Dort könnte der Aufwärtsimpuls ins Stocken geraten, sofern keine weiteren marktbewegenden Impulse folgen.

Spannung vor den nächsten Fed-Signalen

Entscheidend für den weiteren Kursverlauf bleibt die Kommunikation der US-Notenbank in den kommenden Tagen. Sollte sie Signale einer baldigen Zinssenkung senden, könnte dies eine neue Welle an Kapital in Kryptowährungen auslösen. Bleibt die Fed hingegen bei ihrer restriktiven Haltung, könnte es zu einer Korrektur kommen. War die heutige Bewegung nur ein kurzer Befreiungsschlag oder der Auftakt zu einer nachhaltigen Trendumkehr im Kryptomarkt?

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
2 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
3 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
4 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
5 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
6 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
7 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Lufthansa im Höhenflug – ITA Übernahme nimmt konkretere …

17:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TotalEnergies: Mega-Deal bringt LNG-Schub!

13:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Amazon überrascht mit AR-Brillen: Markt in Aufruhr

13:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Renk revolutioniert Produktion: 1.000 Getriebe pro Jahr!

13:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold in banger Erwartung: Vollständige Eskalation bei Barrick, …

13:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk: Gelingt der Aktie jetzt endlich das Comeback?

13:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax zittert vor Inflationsdaten: Volkswagen Vz. – Kommt es zur …

11:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Alibaba attackiert Meituan: Milliarden für Street Stars

Gestern 19:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer