Jetzt wird gebohrt:
Dieses US-Kupferprojekt geht jetzt mit 10.000 Fuß Bohrungen in die Umsetzungsphase
Anzeige
Blick auf die anstehende Bilanz

Schaeffler legt Quartalsergebnis vor Analysten erwarten deutliche Ergebnisverbesserung 02.03.2026, 19:11 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Blick auf die anstehende Bilanz: Schaeffler legt Quartalsergebnis vor Analysten erwarten deutliche Ergebnisverbesserung
© Bild von micel auf Pixabay
Am 03.03.2026 wird Schaeffler seine Zahlen für das zum 31.12.2025 abgelaufene Quartal präsentieren. Am Markt richtet sich der Fokus dabei weniger auf die Umsatzentwicklung als auf die Ergebnislage. Nach einem massiven Verlust im Vorjahreszeitraum rechnen Analysten nun mit einer spürbaren Verbesserung.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Schaeffler 10,05 EUR -1,83 % Lang & Schwarz

Gewinnwende im Fokus

Zwei Analysten gehen im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie in Höhe von 0,053 Euro aus. Im entsprechenden Vorjahresquartal hatte noch ein deutlicher Verlust von minus 1,240 Euro je Schaeffler Aktie zu Buche gestanden. Für Investoren ist vor allem entscheidend, ob sich dieser Trend auch nachhaltig fortsetzen lässt.

 

Leichter Umsatzrückgang erwartet

Auf der Umsatzseite rechnen die Experten hingegen mit einem moderaten Rückgang. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dürfte der Erlös um rund 2,64 Prozent gesunken sein. Das würde auf ein weiterhin anspruchsvolles Marktumfeld in der Automobil- und Industriesparte hindeuten. Gedämpfte Nachfrage, strukturelle Veränderungen in der Branche sowie Kostendruck bleiben zentrale Einflussfaktoren.

 

Markt blickt auf Ausblick und Margen

Neben den reinen Quartalskennzahlen wird insbesondere der Ausblick des Managements im Mittelpunkt stehen. Anleger dürften genau analysieren, wie sich Auftragslage, Margenentwicklung und Cashflow darstellen. Auch Aussagen zur weiteren Transformation des Konzerns und zur Positionierung im Bereich Elektromobilität könnten kursrelevant sein.

 

Entscheidende Impulse möglich

Die Aktie reagiert traditionell sensibel auf Abweichungen von den Markterwartungen. Sollte Schaeffler die Gewinnprognosen bestätigen oder übertreffen, könnte dies das Vertrauen in eine operative Erholung stärken. Bleiben hingegen Unsicherheiten bestehen, dürfte die Zurückhaltung am Markt anhalten.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Trump: Irans Raketen hätten schon bald USA treffen können Hauptdiskussion
2 Nato-Chef fordert Rückendeckung für USA und Israel Hauptdiskussion
3 Großbritannien: Stimmung in den Industriebetrieben trübt sich überraschend ein Hauptdiskussion
4 Warnstreiks im Nahverkehr haben begonnen Hauptdiskussion
5 Lage immer dramatischer: Novo Nordisk – Aktie bricht ein. Das sind die neuen Kursziele Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Aixtron-Aktie explodiert: Über 50 % Plus in einem Monat – Was …

20:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nahostkonflikt belastet Reisemarkt: TUI Aktie fällt kräftig Reisen…

18:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rüstungs-Aktien im Aufwind: Rheinmetall, Hensoldt & Co. trotzen dem…

18:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Energiepolitik und Wirtschaftlichkeit im Fokus: RWE Aktie stabil …

18:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Streaming-Gigant zieht die Reißleine: Bieter-Aus sorgt für Mega-…

17:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax im Bann des Nahost-Konflikts: Rheinmetall – Was geht jetzt fü…

14:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

5.400 Dollar: Können Goldbesitzer noch reicher werden?

12:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Konkurrenz zieht vorbei: Novo kämpft gegen sinkende Kurse

12:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer