Blick auf die anstehenden Quartalszahlen

HUGO BOSS legt Zahlen vor Analysten erwarten leicht rückläufiges Ergebnis 09.03.2026, 18:43 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Blick auf die anstehenden Quartalszahlen: HUGO BOSS legt Zahlen vor Analysten erwarten leicht rückläufiges Ergebnis
© Foto von Christian Dubovan auf Unsplash
Der Modekonzern HUGO BOSS lädt am 10.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und veröffentlicht dabei die Geschäftszahlen für das Quartal zum 31.12.2025.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Hugo Boss 35,16 EUR -0,66 % L&S Exchange

Gewinn je Aktie leicht niedriger erwartet

Nach Einschätzung von zwei Analysten dürfte der Gewinn je Aktie im vergangenen Quartal durchschnittlich bei rund 1,06 Euro liegen. Im entsprechenden Vorjahresquartal hatte HUGO BOSS noch einen Gewinn von 1,21 Euro je Aktie erzielt. Die Prognosen deuten damit auf einen moderaten Rückgang der Profitabilität hin.

 

Umsatzentwicklung im Fokus der Investoren

Neben dem Ergebnis wird auch die Umsatzentwicklung genau beobachtet. Die Modebranche steht weiterhin vor Herausforderungen wie schwankender Konsumnachfrage, steigenden Kosten und intensiver Konkurrenz im Premiumsegment. Investoren werden daher besonders darauf achten, wie sich wichtige Märkte und Vertriebskanäle im vergangenen Quartal entwickelt haben.

 

Strategie und Markenpositionierung entscheidend

HUGO BOSS verfolgt seit einigen Jahren eine strategische Neuausrichtung mit stärkerer Markenpositionierung und Investitionen in Marketing sowie digitale Vertriebskanäle. Marktteilnehmer werden daher auch Aussagen des Managements zur weiteren Entwicklung der Markenstrategie und zur Nachfrageentwicklung analysieren.

 

Ausblick könnte Impulse liefern

Wie stark die Aktie auf die Zahlen reagiert, dürfte vor allem vom Ausblick abhängen. Sollten Umsatz und Margen in den kommenden Quartalen stabilisiert werden, könnte dies das Vertrauen der Anleger stärken. Bleiben Unsicherheiten bestehen, dürfte der Markt zunächst vorsichtig reagieren.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MM8UVX
Ask: 0,19
Hebel: 18
mit starkem Hebel
MM6JKQ
Ask: 0,61
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM8UVX MM6JKQ. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Hochrechnung: Volksabstimmung zu Rundfunkbeitrag gescheitert Hauptdiskussion
2 Eurozone: Wirtschaft wächst im Herbst schwächer als erwartet Hauptdiskussion
3 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil - Trump will Straße von Hormus sichern Hauptdiskussion
4 Trump: Irans Raketen hätten schon bald USA treffen können Hauptdiskussion
5 Nato-Chef fordert Rückendeckung für USA und Israel Hauptdiskussion
6 Großbritannien: Stimmung in den Industriebetrieben trübt sich überraschend ein Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Strategische Neuausrichtung: Shell verkauft Jiffy Lube Geschäft fü…

18:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Blick auf die anstehenden Quartalszahlen: Volkswagen öffnet die Bü…

18:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ölpreise explodieren zu Wochenbeginn auf über 100 US-Dollar

14:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Abnehm-Boom: Überraschender Deal bei Novo Nordisk

11:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Aktiviert der Dax jetzt den Panikmodus? BASF – Aktie gerät unter…

11:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

100 Dollar Öl: Griechischer Tanker durchbricht Blockade

11:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Megawatt für KI: Setzt Plug Power zum großen Comeback an?

11:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ASML-Aktie heftig unter Druck: Charttechnische Lage ist prekärer, …

10:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer