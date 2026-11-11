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Bloom Energy

Kurssprung nach Mega-Deal für KI-Rechenzentren! 11.11.2026, 17:50 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Bloom Energy
AI MODIFIED
© Bloom Energy
Nach einer mehrmonatigen Durststrecke meldet sich der Brennstoffzellen-Spezialist Bloom Energy eindrucksvoll an der Börse zurück. Eine milliardenschwere Kooperation zwischen Bloom Energy und NTT DATA zur Stromversorgung von Rechenzentren sowie ein starkes Quartalswachstum verleihen der Aktie neuen Schwung. Steht Bloom Energy vor der nächsten Rallye?
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Großauftrag von NTT DATA lässt Anleger aufhorchen

Bloom Energy hat eine umfangreiche Vereinbarung mit dem führenden globalen IT-Dienstleister NTT DATA unterzeichnet. Im Rahmen dieser Partnerschaft soll Bloom Energy künftig beträchtliche Stromkapazitäten für globale Rechenzentrumsprojekte von NTT DATA direkt vor Ort bereitstellen. Da die ersten Energielieferungen von Bloom Energy an NTT DATA bereits für die kommenden Jahre geplant sind, sichert sich Bloom Energy frühzeitig einen wichtigen Platz im Wachstumsmarkt der künstlichen Intelligenz.


Umsatzsprung und optimierter Jahresausblick bei Bloom Energy

Neben dem Großauftrag mit NTT DATA sorgen auch die jüngsten operativen Kennzahlen von Bloom Energy für Zuversicht an den Märkten. Im vergangenen Jahresviertel verzeichnete Bloom Energy einen massiven Erlösanstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Aufgrund dieser dynamischen Geschäftsentwicklung hob das Management von Bloom Energy seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr an und untermauerte damit die ambitionierten Wachstumserwartungen der Branche.

Analysten stufen hoch – Sektor profitiert von Bloom Energy

Die positiven Nachrichten von Bloom Energy und der Deal mit NTT DATA blieben auch an der Wall Street nicht unbemerkt. Renommierte Finanzinstitute stuften das Wertpapier von Bloom Energy hoch und verwiesen dabei auf die sich spürbar beschleunigende Nachfrage nach den sauberen Vor-Ort-Energielösungen des Unternehmens. Vom Kurssprung bei Bloom Energy profitierte das gesamte Branchenumfeld: Auch die Papiere anderer Brennstoffzellen- und Wasserstoffwerte verzeichneten spürbare Gewinne.

Obwohl die Aktie von Bloom Energy nach den Verlusten der letzten Wochen noch nicht alle Rücksetzer aufholen konnte, werten Marktbeobachter die jüngsten Entwicklungen rund um Bloom Energy und NTT DATA als starkes Signal für die langfristige Neuausrichtung des Konzerns.

Bn-Redaktion/js
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