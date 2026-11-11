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Rheinmetall stürzt ab

Fällt die Aktie jetzt unter 800 Euro? 11.11.2026, 15:09 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Rheinmetall
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© Bild von Joel Rivera-Camacho auf Unsplash
Die Rheinmetall-Aktie gerät am Mittwoch, dem 11. November 2026, erneut unter erheblichen Verkaufsdruck und verliert mehr als fünf Prozent. Trotz eines milliardenschweren Auftragsbestands und kräftig steigender Gewinne belasten die gesenkte Jahresprognose und Verzögerungen bei wichtigen Rüstungsprojekten die Stimmung. Besonders der schwache Cashflow und die Unsicherheit über künftige Großaufträge sorgen für Zurückhaltung.
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Rheinmetall-Aktie fällt trotz steigendem DAX

Die Rheinmetall-Aktie gehört am Mittwoch zu den schwächeren Werten im DAX. Gegen 15:05 Uhr notiert das Papier bei 814,10 Euro und damit 5,17 Prozent unter dem Vortagesschluss von 860,65 Euro. Zeitweise fällt der Kurs sogar unter 810 Euro. Besonders auffällig ist die Entwicklung gegenüber dem Gesamtmarkt, denn der DAX legt gleichzeitig zu. Vom 52-Wochen-Hoch bei 1.966 Euro hat Rheinmetall inzwischen rund 59 Prozent verloren. Die jüngste Erholung der Aktie erweist sich damit zunächst als nicht nachhaltig.

Prognosesenkung belastet das Vertrauen

Ein wichtiger Belastungsfaktor ist die Anfang November gesenkte Jahresprognose. Rheinmetall erwartet für 2026 nur noch rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz statt bisher 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro. Die operative Gewinnmarge soll etwa 18,5 Prozent erreichen, nachdem zuvor rund 19 Prozent angepeilt worden waren. Hintergrund sind Verzögerungen beim Bundeswehr-Projekt Arminius und bei der Abnahme von Artilleriemunition. Dadurch verschieben sich erwartete Umsätze teilweise ins kommende Geschäftsjahr.

Rekordgewinne können Anleger nicht überzeugen

Dabei entwickelt sich das operative Geschäft weiterhin dynamisch. In den ersten neun Monaten 2026 steigerte Rheinmetall seinen Umsatz um 38 Prozent auf 8,376 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis erhöhte sich um rund 68 Prozent auf 1,339 Milliarden Euro. Die operative Ergebnismarge verbesserte sich von 13,1 auf 16,0 Prozent. Gleichzeitig wuchs der Rheinmetall Backlog auf 78 Milliarden Euro. Allerdings belastet der operative Free Cashflow von minus 1,698 Milliarden Euro die Geschäftsentwicklung. Hauptursachen sind hohe Vorratsbestände und gebundenes Betriebskapital.

Belgien-Auftrag bringt keinen nachhaltigen Auftrieb

Auch ein neuer Großauftrag aus Belgien kann den Abwärtstrend bislang nicht stoppen. Rheinmetall erhielt eine Bestellung über 20 Skyranger-30-Flugabwehrsysteme im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Auslieferungen sollen ab Ende 2028 beginnen. Solche Aufträge unterstreichen die langfristigen Wachstumsperspektiven. Kurzfristig bleiben jedoch die Verzögerungen bei bestehenden Projekten entscheidend. Hinzu kommen vorsichtigere Analystenbewertungen. Berenberg reduzierte das Kursziel zuletzt von 1.020 auf 900 Euro und bestätigte die Einstufung „Hold“.

Kapitalmarkttag wird zur nächsten Bewährungsprobe

Für die weitere Entwicklung der Rheinmetall-Aktie rückt nun der Kapitalmarkttag am 26. und 27. November in den Mittelpunkt. Dort werden neue Aussagen zu den langfristigen Wachstumszielen erwartet. Entscheidend dürften insbesondere die Umsatzplanung bis 2030, die Entwicklung der Gewinnmargen und die Verbesserung des Free Cashflows sein. Trotz hoher Nachfrage muss Rheinmetall beweisen, dass geplante Großaufträge rechtzeitig umgesetzt werden können. Die anhaltenden Kursverluste zeigen, dass starke Geschäftszahlen allein derzeit nicht ausreichen, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen.

Bn-Redaktion/tb
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