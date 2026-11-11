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Fast 8 Prozent Plus – DAX vor Rekordhoch 11.11.2026, 13:59 Uhr Jetzt kommentieren: 0

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© Siemens Energy 2026
Die Siemens-Energy-Aktie feiert am Mittwoch, dem 11. November 2026, nach starken Jahreszahlen ein beeindruckendes Comeback und steigt zeitweise um mehr als acht Prozent. Der DAX profitiert von der kräftigen Kursrally und nähert sich seinem bisherigen Rekordhoch von 26.692 Punkten. Ein Milliardengewinn, eine deutlich höhere Dividende und zusätzliche Aktienrückkäufe im Umfang von bis zu neun Milliarden Euro sorgen für Auftrieb.
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Siemens Energy zieht den DAX kräftig nach oben

Nach dem deutlichen Abverkauf am Dienstag erlebt die Siemens-Energy-Aktie eine bemerkenswerte Trendwende. Gegen 12:30 Uhr steigt der Kurs um 7,50 Prozent auf 131,76 Euro. Am Vortag hatte das Papier noch bei 122,57 Euro geschlossen. Die kräftige Erholung beflügelt auch den DAX, der zum Handelsbeginn um 1,1 Prozent auf 26.620 Punkte klettert. Damit fehlen dem deutschen Leitindex nur noch 72 Punkte bis zu seinem bisherigen Rekordhoch von 26.692 Punkten. Auch der MDAX und der EuroStoxx 50 legen zu.

Siemens Energy meldet Rekordgewinn

Auslöser der Kursrally sind die Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2026. Siemens Energy steigert seinen Umsatz auf vergleichbarer Basis um 15,5 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Sondereffekten verdoppelt sich mehr als auf 5,486 Milliarden Euro. Die entsprechende Gewinnmarge erreicht 12,4 Prozent. Besonders deutlich verbessert sich der Nettogewinn, der von 1,685 auf 4,129 Milliarden Euro steigt. Gleichzeitig erhöht sich der Free Cashflow vor Steuern von 4,663 auf 8,799 Milliarden Euro. Auch Siemens Gamesa erreicht erstmals wieder die Gewinnschwelle.

Milliardenprogramm und höhere Dividende

Für zusätzliche Begeisterung sorgt die angekündigte Beteiligung der Aktionäre am Geschäftserfolg. Siemens Energy will die Dividende von bisher 0,70 Euro auf 2,30 Euro je Aktie erhöhen. Darüber hinaus plant der Konzern zusätzliche Aktienrückkäufe im Umfang von bis zu neun Milliarden Euro bis zum Ende des Geschäftsjahres 2030. Bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden eigene Aktien für insgesamt 3,1 Milliarden Euro zurückgekauft. Der neue Rückkaufplan unterstreicht die verbesserte Finanzlage und könnte die Nachfrage nach der Siemens-Energy-Aktie zusätzlich unterstützen.

Hohe Erwartungen an das Geschäftsjahr 2027

Auch für das neue Geschäftsjahr zeigt sich Siemens Energy optimistisch. Der Umsatz soll auf vergleichbarer Basis um 14 bis 16 Prozent wachsen. Gleichzeitig erwartet das Unternehmen eine Ergebnismarge vor Sondereffekten zwischen 14 und 16 Prozent. Der Nettogewinn soll rund fünf Milliarden Euro erreichen, während beim Free Cashflow vor Steuern etwa zehn Milliarden Euro angepeilt werden. Besonders die Nachfrage nach Gasturbinen, Stromnetzen und Energieinfrastruktur für Rechenzentren dürfte das Wachstum unterstützen. Allerdings bleiben die hohen Erwartungen an die Profitabilität eine Herausforderung.

DAX vor Rekordhoch – wie nachhaltig ist die Rally?

Die starke Kursentwicklung von Siemens Energy liefert dem DAX einen wichtigen Impuls. Zusätzlich verbessert sich die Stimmung im Technologiesektor, nachdem Sorgen über die hohen Investitionen in künstliche Intelligenz zuletzt für Verkaufsdruck gesorgt hatten. Für Siemens Energy bleibt entscheidend, ob sich das hohe Wachstum fortsetzt und die ehrgeizigen Margenziele erreicht werden. Bis 2030 strebt der Konzern eine Ergebnismarge von 20 bis 22 Prozent an. Ob der DAX sein bisheriges Rekordhoch überwinden kann, hängt neben Siemens Energy auch von der weiteren Entwicklung der übrigen Indexschwergewichte ab.

Bn-Redaktion/tb
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