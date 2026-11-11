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Deutz nach Zahlen

Ist die Aktie jetzt wieder ein Kauf? 11.11.2026, 12:24 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Deutz nach Zahlen: Ist die Aktie jetzt wieder ein Kauf?
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© KI-generiert / Produktion von Dieselmotoren für Landmaschinen in einer industriellen Fertigungshalle (Symbolbild).
Anfang September kippte die Deutz-Aktie in eine heftige Korrektur. Zwischenzeitlich ging es für sie unter die Marke von 10 Euro. Die Zahlen zum 3. Quartal 2026 sollten die Wende bringen und Deutz wieder in die Erfolgsspur zurückführen. Die erste Reaktion auf die Zahlen lässt hoffen. Aber reichen die Finanzergebnisse am Ende tatsächlich aus, um die Trendwende herbeizuführen?
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Deutz mit robusten 9-Monats-Zahlen

Deutz verzeichnete in den ersten drei Quartalen 2026 Auftragseingänge in einem Volumen von 1,962 Mrd. Euro. Das ist im Vergleich zum Vergleichszeitraum 2025 ein Plus von über 30 Prozent. Der Umsatz entwickelte sich in den ersten neun Monaten recht robust und wurde mit 1,669 Mrd. Euro angegeben. Das ist ein Plus von mehr als 11 Prozent. Das EBITDA vor Sondereinflüssen legte im Jahresvergleich von 147,3 Mio. Euro auf 183,4 Mio. Euro zu – ein Plus von über 24 Prozent. Die entsprechende Marge verbesserte sich demnach von 9,8 Prozent auf 11,0 Prozent. Deutz verzeichnete zudem im aktuellen Berichtszeitraum ein bereinigtes EBIT in Höhe von 118,2 Mio. Euro, nach 86,9 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2025.

Das Konzernergebnis wurde nach neun Monaten mit 40,4 Mio. Euro veröffentlicht – 101 Prozent mehr als zum entsprechenden Vergleichszeitraum des Vorjahres. Weniger positiv entwickelte sich in den ersten neun Monaten hingegen der Free Cashflow mit -207,1 Mio. Euro, nach -127,2 Mio. Euro im Vergleichszeitraum 2025.

Deutz Aktienchart

Die Zahlen sorgten zunächst für einen Kursanstieg in Richtung 10 Euro. Seitdem steckt die Deutz-Aktie (WKN: 630500 | ISIN: DE0006305006 | Ticker-Symbol: DEZ) fest. Die so wichtige Ausdehnung der Aufwärtsbewegung auf 11,0 Euro bzw. 11,6 Euro blieb der Aktie bislang verwehrt. Und solange die Deutz-Aktie unterhalb von 11 Euro notiert, ist das Thema Trendwende mit Vorsicht zu genießen. Die Unterseite sollte unverändert im Auge behalten werden. Bereits ein Rücksetzer unter die Zone 9,1 bis 9,0 Euro würde die Lage wieder verschärfen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten nach der Zahlenveröffentlichung ihr Votum „buy“ für die Deutz-Aktie. Das Kursziel sehen die Analysten unverändert bei 14,5 Euro. Die Analysten von Berenberg nahmen die Zahlen ebenfalls zum Anlass, ihr bisheriges Votum „buy“ und ihr Kursziel von 16,5 Euro zu bestätigen.

Bn-Redaktion/mt
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