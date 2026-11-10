Portfolio Tracker
Dein Depot in Echtzeit – Kurse, Renditeanalyse und Dividendenplaner an einem Ort.
Anzeige
Jenoptik mit Rekordaufträgen

Erst Absturz, dann Erholung 10.11.2026, 20:04 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Jenoptik
AI MODIFIED
© JENOPTIK AG
Die Jenoptik-Aktie erlebt am Dienstag, dem 10. November 2026, nach der Veröffentlichung starker Geschäftszahlen einen turbulenten Handelstag. Zunächst verliert das Papier fast vier Prozent, kann die Verluste im weiteren Tagesverlauf jedoch weitgehend aufholen und nähert sich bis gegen 18 Uhr wieder dem Vortagsniveau. Dabei meldet der Technologiekonzern Rekordwerte beim Auftragseingang und der Profitabilität.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Jenoptik 38,18 EUR +2,91 % Lang & Schwarz
Kostenlose Aktienchance per SMS Ausgewählte Trading-Einschätzungen aufs Handy.

Jenoptik-Aktie erholt sich nach anfänglichem Ausverkauf

Die Jenoptik-Aktie gerät am Dienstag zunächst deutlich unter Druck. Gegen 11:30 Uhr verliert das Papier rund 3,8 Prozent auf 35,88 Euro und gehört damit zu den schwächsten Werten im MDAX. Im weiteren Handelsverlauf setzt jedoch eine kräftige Erholung ein. Bis gegen 18 Uhr nähert sich der Kurs wieder dem Niveau des Vortages. Marktbeobachter hatten zuvor auf die hohen Erwartungen an die Geschäftszahlen verwiesen. Zudem fiel der Gewinn je Aktie nach Einschätzung von Analysten etwas schwächer aus als erwartet.

Auftragseingang steigt um mehr als 40 Prozent

Besonders beeindruckend entwickelt sich das Neugeschäft. In den ersten neun Monaten 2026 steigt der Auftragseingang um 41,4 Prozent auf 1,099 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand wächst auf 903,2 Millionen Euro, nachdem er Ende 2025 noch bei 590,8 Millionen Euro gelegen hatte. Der Konzernumsatz erhöht sich gleichzeitig um 6,7 Prozent auf 803,8 Millionen Euro. Allein im dritten Quartal beschleunigt sich das Umsatzwachstum auf 18 Prozent. Vor allem die hohe Nachfrage aus der Halbleiterausrüstungsindustrie unterstützt die Entwicklung.

Gewinn steigt deutlich stärker als Umsatz

Auch bei der Profitabilität erzielt Jenoptik erhebliche Fortschritte. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) steigt um 35,2 Prozent auf 178,2 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge verbessert sich von 17,5 auf 22,2 Prozent. Unter dem Strich erhöht sich der Konzerngewinn um rund 57 Prozent auf 74 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie erreicht 1,28 Euro nach 0,80 Euro im Vorjahreszeitraum. Neben höheren Umsätzen tragen Kostensenkungen und ein günstigerer Produktmix zur Ergebnisverbesserung bei.

Halbleitergeschäft treibt das Wachstum

Besonders stark entwickelt sich der Geschäftsbereich Semiconductor & Advanced Manufacturing. Sein Umsatz steigt um 16,7 Prozent auf 367,4 Millionen Euro. Der Auftragseingang legt sogar um rund 90 Prozent zu. Dagegen belasten die anhaltenden Schwierigkeiten der Automobilindustrie das Geschäft mit Messtechnik und Produktionslösungen. Positiv entwickelt sich außerdem der Free Cashflow vor Zinsen und Steuern, der von 84,6 auf 114,6 Millionen Euro steigt. Gleichzeitig reduziert Jenoptik seine Nettoverschuldung auf 260,1 Millionen Euro.

Höhere Gewinnprognose für 2026 bestätigt

Für das Gesamtjahr erwartet Jenoptik weiterhin ein Umsatzwachstum zwischen 5 und 9 Prozent. Die bereits im Oktober angehobene Prognose einer EBITDA-Marge von rund 22 Prozent wird bestätigt. Zuvor hatte das Unternehmen lediglich 20 bis 21 Prozent angepeilt. Auch für 2027 zeigt sich das Management angesichts des hohen Auftragsbestands zuversichtlich. Für die Jenoptik-Aktie dürfte entscheidend sein, ob sich die starke Nachfrage im Halbleitergeschäft fortsetzt. Die deutliche Kurserholung zeigt zumindest, dass der anfängliche Verkaufsdruck im Tagesverlauf erheblich nachgelassen hat.

Bn-Redaktion/tb
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MN7ESW
Ask: 0,00
Hebel: 4,77
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MN7ESW. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Renk auf 'Kaufen' - Fairer Wert 56 Euro Hauptdiskussion
2 Selenskyj warnt Europäer vor russischer Aufrüstung Hauptdiskussion
3 ROUNDUP 2: Trump kündigt Ende milliardenschwerer Hilfen an Israel an Hauptdiskussion
4 AKTIEN IM FOKUS: SpaceX und Supermicro heben Tech-Laune etwas Hauptdiskussion
5 KI-Boom unter Druck: Asiens Börsen brechen ein – droht dem DAX die nächste Verkaufswelle? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Kursziel 600 Dollar: Analysten sehen gewaltige Chance bei der AMD-…

Gestern 17:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bloom Energy: Kurssprung nach Mega-Deal für KI-Rechenzentren!

Gestern 17:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nvidia-Chef gesteht Affäre: Droht der KI-Weltmacht jetzt das totale…

Gestern 17:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall stürzt ab: Fällt die Aktie jetzt unter 800 Euro?

Gestern 15:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

US-Inflationsdaten können DAX nicht stoppen: Steht die Rheinmetall-…

Gestern 14:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Siemens Energy: Fast 8 Prozent Plus – DAX vor Rekordhoch

Gestern 13:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Infineon schießt über 6 Prozent nach oben: Was hinter der Rally …

Gestern 13:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

RWE mit exzellenten Zahlen: Bricht die Aktie jetzt endlich nach oben…

Gestern 12:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer