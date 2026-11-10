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Porsche SE

2,8 Milliarden Euro Verlust durch VW 10.11.2026, 18:10 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Porsche
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© Bild von Christo Anestev auf Pixabay
Die Porsche Automobil Holding SE meldet für die ersten neun Monate 2026 einen massiven Ergebniseinbruch und rutscht mit 2,8 Milliarden Euro tief in die Verlustzone. Hauptursache ist eine milliardenschwere Wertberichtigung auf die Volkswagen-Beteiligung, die allerdings keinen unmittelbaren Geldabfluss verursacht. Auch das bereinigte Ergebnis fällt deutlich, während die anhaltenden Schwierigkeiten in der Automobilindustrie die Geschäftsaussichten belasten.
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Porsche SE meldet Milliardenverlust

Die Porsche SE hat in den ersten neun Monaten 2026 einen Konzernverlust nach Steuern von 2,783 Milliarden Euro verbucht. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte die Beteiligungsgesellschaft noch einen Gewinn von 1,240 Milliarden Euro erzielt. Hauptverantwortlich ist eine milliardenschwere Wertberichtigung auf die Volkswagen-Beteiligung. Vereinfacht bedeutet das, dass Porsche SE den bilanzierten Wert ihrer Volkswagen-Anteile nach unten korrigieren musste. Dadurch entsteht ein hoher buchhalterischer Verlust, ohne dass dafür unmittelbar Geld vom Bankkonto abfließt. Dennoch ist die Abschreibung ein Warnsignal, da sie einen niedrigeren bilanziellen Wert der Beteiligung widerspiegelt.

Volkswagen belastet auch das bereinigte Ergebnis

Auch ohne bestimmte Sondereffekte fällt die Geschäftsentwicklung schwächer aus. Das angepasste Konzernergebnis nach Steuern sank von 1,594 Milliarden Euro auf 930 Millionen Euro. Das entspricht einem Rückgang von rund 42 Prozent. Besonders deutlich zeigt sich die Schwäche bei Volkswagen. Der Ergebnisbeitrag der Beteiligung verringerte sich von 1,7 Milliarden Euro auf 0,8 Milliarden Euro. Dagegen verbesserte sich der Beitrag der Porsche AG von 0,1 Milliarden Euro auf 0,2 Milliarden Euro. Damit bleibt Volkswagen der entscheidende Belastungsfaktor für die Beteiligungsgesellschaft.

Hohe Verschuldung bleibt bestehen

Die schwierige Ergebnissituation spiegelt sich auch in der Finanzlage wider. Zum 30. September 2026 lag die Konzern-Nettoverschuldung bei 5,103 Milliarden Euro. Gegenüber den 5,099 Milliarden Euro zum Jahresende 2025 blieb sie damit nahezu unverändert. Für das gesamte Geschäftsjahr erwartet die Porsche SE weiterhin eine Nettoverschuldung zwischen 4,7 und 5,2 Milliarden Euro. Die schwächere Profitabilität der Kernbeteiligungen bleibt eine wesentliche Herausforderung. Entscheidend wird sein, wie schnell die eingeleiteten Kostensenkungen bei Volkswagen Wirkung zeigen und sich die Ertragslage verbessert.

Gerichtsurteil beseitigt milliardenschweres Risiko

Einen wichtigen Erfolg erzielte die Porsche SE dagegen in einem langjährigen Rechtsstreit. Der Bundesgerichtshof wies die Rechtsbeschwerden im Kapitalanleger-Musterverfahren zum Aufbau der Volkswagen-Beteiligung zurück. Insgesamt hatten 40 Kläger, überwiegend US-amerikanische Hedgefonds, Schadensersatzansprüche von 5,4 Milliarden Euro zuzüglich Zinsen geltend gemacht. Die rechtskräftige Entscheidung stärkt die Position der Porsche SE in den betroffenen Verfahren. Damit entfällt ein erhebliches juristisches Risiko, das die Beteiligungsgesellschaft über Jahre begleitet hatte.

Jahresprognose bestätigt – was für die Aktie zählt

Trotz des hohen Konzernverlusts hält die Porsche SE an ihrer Jahresprognose fest. Für 2026 erwartet das Unternehmen weiterhin ein angepasstes Konzernergebnis nach Steuern zwischen minus 0,5 Milliarden Euro und plus 1,5 Milliarden Euro. Für die weitere Entwicklung der Porsche-SE-Aktie bleibt vor allem entscheidend, ob Volkswagen und Porsche AG ihre Profitabilität nachhaltig verbessern können. Die Milliardenabschreibung zeigt die Risiken der Abhängigkeit von den beiden Kernbeteiligungen. Das bestätigte Jahresziel und der juristische Erfolg stehen damit einer weiterhin schwierigen operativen Entwicklung gegenüber.

Bn-Redaktion/tb
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