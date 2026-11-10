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DAX vor US-Inflationsdaten außer Rand und Band!

Deutsche Bank nimmt Kursrallye wieder auf – Jetzt auf 36 Euro? 10.11.2026, 14:19 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX vor US-Inflationsdaten außer Rand und Band! Deutsche Bank nimmt Kursrallye wieder auf – Jetzt auf 36 Euro?
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© Tembela Bohle auf Pexels
Der deutsche Leitindex legt im frühen Dienstagshandel (10. November) eine beeindruckende Aufwärtsdynamik an den Tag. Die Rekordstände nahe der Marke von 26.700 Punkten rücken immer näher. Damit hat der DAX den scharfen Rücksetzer auf 25.600 Punkten nahezu vollständig kompensiert.
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Entwicklung der Ölpreise treibt den DAX an

Der Preisrutsch am Ölmarkt treibt den DAX im frühen Dienstagshandel an. So setzte Brent-Öl seine veritable Talfahrt fort. Aktuell rückt der eminent wichtige Preisbereich von 90 US-Dollar in den Fokus. Ein Rücksetzer unter die 90 US-Dollar würde ein weiteres Verkaufssignal auslösen. Mögliche Preisziele würden in diesem Fall bei 85 US-Dollar und 80 US-Dollar liegen. Der Ölmarkt reagiert mit den aktuellen Entwicklungen unter anderem auf die jüngsten Äußerungen des US-Präsidenten. Trump gibt sich im Hinblick auf eine baldige Lösung des Konflikts mit dem Iran optimistisch.

Starke Quartalsberichte heizen DAX-Rallye an

Rückenwind gibt es heute auch von der Quartalsberichtssaison. So legte unter anderem Infineon starke Zahlen und einen überaus robusten Ausblick vor. In den nächsten werden weitere DAX-Konzerne ihre aktuellen Finanzergebnisse veröffentlichen. Man darf auf weitere positive Impulse hoffen. 

US-Inflationsdaten könnten sich jedoch als Spielverderber entpuppen 

Den aktuellen Handelsverlauf respektive die DAX-Stärke sollte man noch nicht überbewerten. In den USA werden im weiteren Tagesverlauf (nach Redaktionsschluss) die wichtigen Verbraucherpreisdaten veröffentlicht. Diese könnten die positive Stimmung deutlich abkühlen. Die Kernrate der Verbraucherpreise steht hier besonders im Fokus. 

Zusammenfassung

Der DAX setzt mit Vehemenz seine Erholung fort. Neue Rekordstände winken. Obacht ist dennoch geboten. Die US-Verbraucherpreise könnten sich als Zünglein an der Waage erweisen. 

Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank nimmt Kursrallye wieder auf – Jetzt auf 36 Euro?

Einen starken Eindruck macht derzeit auch die Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker-Symbol: DBK). Der jüngste Rücksetzer ist überstanden. Die Aktie greift auf der Oberseite wichtige Widerstände an. 

Nach der Rückeroberung der 32 Euro rückt nun der Widerstand bei 34 Euro in den Fokus.  Sollte auch diese Hürde gemeistert werden, steht einem Test des letzten Verlaufshochs bei knapp 36 Euro nicht mehr sonderlich viel im Wege. Etwaige Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 30 Euro begrenzt.

Die Analysten von Goldman Sachs bestätigten kürzlich ihr Votum „buy“ für die Aktie der Deutschen Bank. Das Kursziel hoben die US-Amerikaner von 44,25 Euro auf 47,75 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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