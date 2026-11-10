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Hoffnung auf Kriegsende

Ölpreise fallen ohne Friedensabkommen 10.11.2026, 13:37 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Hoffnung auf Kriegsende: Ölpreise fallen ohne Friedensabkommen
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© Foto von Planet Volumes auf Unsplash
Die Aussicht auf ein Ende des US-Iran-Krieges setzt die Ölpreise unter Druck. Auch Benzin und Diesel sind an deutschen Tankstellen günstiger geworden. Ein umfassendes Abkommen fehlt jedoch weiterhin, und die Aussagen zum Verlauf der Verhandlungen fallen unterschiedlich aus.
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Öl (Brent) 92,46 USD +0,48 % ICE Futures Europe
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Märkte setzen auf Entspannung

Am Ölmarkt wächst die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung des Iran-Krieges. Anleger preisen damit bereits eine Entspannung ein, obwohl bislang keine umfassende Vereinbarung zwischen den USA und Iran unterzeichnet wurde. Besonders deutlich zeigt sich diese Erwartung beim Nordseeöl Brent, dessen Preis in der vergangenen Woche um 16 Prozent nachgab. Der kräftige Rückgang beruht somit auf der Aussicht auf Fortschritte, während ein verbindlicher Durchbruch noch aussteht.

Brent und WTI fallen weiter

Am Montag, dem 9. November, setzte sich die Abwärtsbewegung fort. Brent verbilligte sich um mehr als ein Prozent auf 96,76 Dollar je Fass, umgerechnet rund 86,45 Euro. Auch das US-Öl WTI verlor mehr als ein Prozent und kostete 89,77 Dollar je Fass, umgerechnet rund 80,20 Euro. Den ungefähren Eurobeträgen liegt ein Wechselkurs von 1,1193 Dollar je Euro zugrunde. Beide Ölsorten spiegelten damit die Hoffnung auf ein baldiges Konfliktende wider.

Trump dämpft Sorgen vor Angriffen

Unterstützung erhielt diese Erwartung durch Äußerungen von US-Präsident Donald Trump. Er bezeichnete neue Angriffe auf Iran als sehr unwahrscheinlich, solange die Gespräche zur Beendigung des Konflikts vorankämen. US-Außenminister Marco Rubio zeichnete dagegen ein zurückhaltenderes Bild und berichtete von kaum vorhandenen Fortschritten. Die Forderungen Irans nannte er inakzeptabel und unrealistisch. Zwischen der Zuversicht am Ölmarkt und dem beschriebenen Verhandlungsstand bleibt damit eine deutliche Lücke.

Benzin wird neun Cent günstiger

An deutschen Tankstellen kommen die gesunkenen Ölpreise ebenfalls an. Am Montagmorgen um 8 Uhr kostete ein Liter Superbenzin durchschnittlich 2,00 Euro und damit neun Cent weniger als am Montag zuvor. E10 verbilligte sich im selben Vergleich ebenfalls um neun Cent auf 1,94 Euro je Liter. Bei Diesel fiel die Entlastung geringer aus. Hier sank der Durchschnittspreis um vier Cent auf 2,20 Euro. Die Auswertung umfasst rund 15.000 deutsche Tankstellen.

Eskalationsrisiken bleiben bestehen

Trotz der Preisrückgänge warnen Analysten vor überzogenen Hoffnungen auf ein rasches Ende des Krieges. Sugandha Sachdeva von SS WealthStreet erklärte: „Trotz des jüngsten Optimismus hinsichtlich eines möglichen diplomatischen Durchbruchs bleiben die zugrunde liegenden geopolitischen Risiken hoch, und die Möglichkeit einer erneuten militärischen Eskalation kann nicht ausgeschlossen werden“. Der Optimismus der Anleger steht damit weiterhin unter dem Vorbehalt, dass die Gespräche tatsächlich zu einer tragfähigen Einigung führen.

Bn-Redaktion/ar
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