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Rotstift für 2030

Rheinmetall erholt sich trotzdem 10.11.2026, 13:09 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Rotstift für 2030: Rheinmetall erholt sich trotzdem
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© BörsenNEWS.de
Berenberg rechnet damit, dass der Düsseldorfer Rüstungskonzern seine Planung für 2030 Ende November zusammenstreicht. An der Börse wirkt das kaum abschreckend: Das DAX-Schlusslicht klettert weiter vom tiefsten Stand seit Februar 2025 weg. Unter Aktionären prallen Zuversicht und Skepsis aufeinander – auch mit Blick auf neue Verhandlungen in Abu Dhabi.
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Gleich zwei Banken kappen ihre Kursziele, doch Rheinmetall setzt die Kurserholung unbeirrt fort. Die Aktie gewinnt am Dienstag rund 2,5 Prozent auf knapp 866 Euro, im Tageshoch waren es zeitweise mehr als 884 Euro. Analysten erwarten, dass der Konzern auf seinem Kapitalmarkttag Ende November die Ziele für 2030 zurücknimmt – unter Aktionären schwankt die Stimmung zwischen Trotz und Misstrauen gegenüber der Erholung. Parallel haben in Abu Dhabi neue Gespräche zwischen Russland, der Ukraine und den USA begonnen.

Berenberg erwartet 14 Prozent weniger Umsatzziel

Die Privatbank Berenberg hat ihr Kursziel von 1.020 auf 900 Euro gesenkt und die Einstufung „Hold“ bestätigt. Begründet wird das mit Umsetzungsrisiken und einer schwer berechenbaren Nachfrage. Berenberg geht davon aus, dass Rheinmetall sein Umsatzziel für 2030 auf dem Kapitalmarkttag am 26. und 27. November um 14 Prozent nach unten korrigiert – eine konservativere Planung, die das Analysehaus für notwendig hält. Zugleich verweist es darauf, dass die Aktie inzwischen mit einem Bewertungsabschlag von 35 Prozent gegenüber der Branche gehandelt wird. Auch Jefferies nahm das Ziel zurück, auf 1.100 Euro. Beide Einschätzungen sind externe Meinungen und stellen keine redaktionelle Empfehlung dar.

Auf Aktionärsseite stoßen die Senkungen auf wenig Respekt. Die Kursziele würden lediglich an die tatsächliche Kursentwicklung angepasst, lautet ein Einwand – wer sich daran orientiere, laufe dem Markt hinterher. Grundsätzlicher fällt die Kritik an der Bewertung aus: Der Aktie ein Fünftel weniger Wert zuzusprechen, nur weil das Wachstum einige Prozentpunkte niedriger ausfalle, sei unverhältnismäßig, denn Wachstum bleibe Wachstum. Der Ton ist damit eher trotzig als verunsichert.

Citigroup hält gekürzte Ziele für möglichen Kurstreiber

Dass ein Rückschnitt der Planung nicht zwangsläufig belasten muss, zeigt die Einschätzung der Citigroup, die ihr Kursziel von 1.374 Euro bestätigt hat – auch dies ist keine redaktionelle Empfehlung. Nach Rechnung der Bank liegen die Konsensschätzungen für 2030 rund 16 Prozent unter den bislang beibehaltenen Konzernzielen. Kürzt Rheinmetall diese auf dem Kapitalmarkttag, könnte das der Aktie neuen Schwung geben, solange die neuen Ziele nicht unter den Markterwartungen liegen. Eine bloße Bestätigung der alten Planung hält die Bank für wenig glaubwürdig; in diesem Fall rechnet sie eher mit einer Kursstagnation.

Aus Anlegersicht stützt vor allem die Nachfrageseite diese Hoffnung. Mehrere Aktionäre verweisen darauf, dass die NATO-Staaten unabhängig vom Tagesgeschehen weiter aufrüsten und ihre veralteten Bestände modernisieren müssten. Russland habe an der EU-Grenze gezündelt, Abschreckung werde damit zum neuen Alltag – eine Lage, die sich mit diplomatischen Floskeln nicht aus der Welt schaffen lasse. Unter den Langfrist-Optimisten überwiegt deshalb die Zuversicht, dass eine realistischere Planung am Kern des Geschäfts wenig ändere.

Erholung vom Mehrjahrestief bleibt umstritten

Der Blick auf den Kursverlauf erklärt, warum die Zielfrage so viel Gewicht hat. Vor einer Woche notierte die Aktie noch bei knapp 1.000 Euro, nach der Gewinnwarnung rutschte sie bis auf rund 800 Euro und damit auf den tiefsten Stand seit Februar 2025. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf gut 44 Prozent – im DAX ist Rheinmetall damit Schlusslicht.

Entsprechend vorsichtig ist das Urteil der Skeptiker. Sie halten den Anstieg eher für das Werk kurzfristig orientierter Trader als für eine fundamentale Neubewertung und rechnen damit, dass Gewinne schnell wieder mitgenommen werden. Als nächste Hürde wird von charttechnisch orientierten Anlegern der Bereich um 913 bis 915 Euro gesehen.

Meiner Meinung nach sind sich hier aber schon viele, viel zu sicher, dass es jetzt nur noch Berg auf geht.

@MarginCall94 in RHEINMETALL

Zusätzliche Unsicherheit bringt die Diplomatie, die die Erholung jederzeit wieder ausbremsen könnte. Für Rüstungswerte sind die Gespräche in Abu Dhabi ein bekannter Belastungsfaktor: Schon die Ankündigung von Verhandlungen habe den Kurs bislang regelmäßig gedrückt, wird auf Anlegerseite erinnert, greifbare Ergebnisse habe es außer Gefangenenaustauschen aber kaum gegeben. Dem steht die Einschätzung gegenüber, die Kriegsparteien seien erschöpft und den europäischen Regierungen fehle zunehmend das Geld. Bis zum Kapitalmarkttag pendelt die Stimmung damit zwischen Erholungshoffnung und der Sorge, dass der nächste Rückschlag nur aufgeschoben ist.

Bn-Redaktion/sb
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