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Musks Cybertruck endet als Flop 10.11.2026, 13:58 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Tesla: Musks Cybertruck endet als Flop
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© Foto von Maxim auf Unsplash
Teslas Cybertruck sollte den Pickup-Markt erobern, doch die US-Verkäufe brachen 2025 um rund 48 Prozent ein. Nun soll die Produktion im texanischen Werk Mitte 2027 dem Robotaxi Cybercab weichen. Elon Musk weist wirtschaftliches Scheitern als Erklärung zurück und verweist auf einen profitablen Cybertruck sowie Bestellungen, die die aktuelle Produktionsrate übersteigen.
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Große Worte, ernüchternde Bilanz

250.000 Fahrzeuge jährlich hatte Tesla einst in Aussicht gestellt. Tatsächlich wurden 2025 gerade einmal 20.237 Cybertrucks in den USA verkauft, ein Einbruch um 48 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der seit Ende 2023 ausgelieferte Elektro-Pickup sollte den etablierten Modellen von Ford und General Motors Konkurrenz machen. Stattdessen blieb der erhoffte Durchbruch aus. Die kantige Karosserie garantierte Aufmerksamkeit, überzeugte aber längst nicht genügend Käufer. Für eine Revolution des Pickup-Marktes ist das eine ausgesprochen magere Bilanz.

Geld zurück statt Fahrzeug

Nun folgt der nächste Dämpfer für Besteller. Tesla will zwar vorübergehend eine zusätzliche Schicht einführen und bis zum Produktionsende möglichst viele Fahrzeuge fertigstellen. Dennoch sollen zahlreiche Kunden ihre Anzahlungen zurückbekommen. Musk zufolge übersteigt die aktuelle Bestellrate die Produktionsrate deutlich. Das macht den bisherigen Absatz allerdings nicht nachträglich zum Erfolg. Vielmehr beendet Tesla die Fertigung, obwohl noch Kunden warten. Ob das Modell andernorts weitergebaut wird, bleibt offen.

Musk widerspricht der Flop-Darstellung

Musk bestreitet, dass der Cybertruck wegen mangelnder Profitabilität eingestellt werde. Nach seinen Angaben übersteigen die aktuellen Bestellungen die Produktionsrate deutlich. Die Kapazitäten sollen dennoch dem Cybercab weichen, weil Tesla sich davon einen höheren wirtschaftlichen Nutzen verspricht. Das widerspricht den schwachen Verkaufszahlen der Vergangenheit nicht zwangsläufig. Wie profitabel der Cybertruck tatsächlich ist, lässt sich mangels separat veröffentlichter Ergebniszahlen allerdings nicht unabhängig überprüfen.

Das nächste große Versprechen

Die frei werdenden Kapazitäten soll das Cybercab übernehmen, ein Robotaxi ohne Lenkrad und Pedale. Musk setzt damit nach dem enttäuschenden Pickup auf das nächste ambitionierte Fahrzeugkonzept. Doch auch hier stehen entscheidende Fragen im Raum. Die Verkehrsbehörde NHTSA beschäftigt sich mit der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. Der Wechsel der Produktionslinie liefert deshalb noch keinen Beleg für ein tragfähiges Geschäftsmodell. Tesla tauscht zunächst ein enttäuschendes Produkt gegen eine neue Zukunftswette.

Für Anleger bleibt die Glaubwürdigkeitsfrage

Die unmittelbaren Auswirkungen des Produktionsstopps auf Teslas Bilanz dürften nach Einschätzung des früheren Aston-Martin-Chefs Andy Palmer gering bleiben. Das macht die Geschichte für Aktionäre jedoch nicht belanglos. Der Cybertruck zeigt, wie weit Musks Absatzversprechen und die tatsächliche Nachfrage auseinanderliegen können. Während Tesla stärker auf autonome Fahrzeuge und den Roboter Optimus setzt, bleibt die entscheidende Frage offen, ob daraus belastbare Geschäfte entstehen. Große Ankündigungen hat Musk bereits geliefert. Beim Cybertruck fehlte der entsprechende Erfolg.

Bn-Redaktion/ar
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