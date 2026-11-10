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Siemens Energy

Abverkauf vor den Quartalszahlen 10.11.2026, 16:56 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Siemens Energy
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© Bild: iStock.com/Karsten Leineke
Die Siemens-Energy-Aktie gerät am Dienstag, dem 10. November 2026, unmittelbar vor der Veröffentlichung der Jahreszahlen erneut massiv unter Verkaufsdruck. Vom Tageshoch verliert das Papier zeitweise mehr als fünf Prozent und gibt damit seine anfänglichen Kursgewinne vollständig ab. Trotz eines Rekordauftragsbestands und hoher Gewinnerwartungen wächst die Unsicherheit über den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027.
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Siemens-Energy-Aktie erlebt heftige Kurswende

Die Siemens-Energy-Aktie zeigt am Dienstag starke Schwankungen. Nach einem anfänglichen Anstieg auf 127,72 Euro gerät das Papier unter erheblichen Verkaufsdruck und fällt zeitweise auf 120,26 Euro zurück. Das entspricht einem Rückgang von rund 5,8 Prozent gegenüber dem Tageshoch. Gegen 16:45 Uhr notiert die Aktie bei 118, Euro und damit 5,25 Prozent unter dem Vortagesschluss von 124,54 Euro. Ein konkreter Auslöser für die plötzliche Kurswende ist bislang nicht erkennbar. Die Entwicklung verdeutlicht die Nervosität vor den bevorstehenden Geschäftszahlen.

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum

Am Mittwoch, dem 11. November, veröffentlicht Siemens Energy seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2026. Analysten rechnen für das Schlussquartal mit einem Umsatz von durchschnittlich 12,69 Milliarden Euro. Beim Gewinn je Aktie werden 1,34 Euro erwartet. Besonders hoch sind die Erwartungen an das kommende Geschäftsjahr. Für 2027 prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 6,30 Euro, nach geschätzten 4,48 Euro für 2026. Das entspräche einem Anstieg von mehr als 40 Prozent.

Rekordaufträge bilden Grundlage für weiteres Wachstum

Bereits im dritten Geschäftsquartal erreichte Siemens Energy einen Rekordauftragseingang von 17,9 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um 18,5 Prozent auf rund 11,4 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Sondereffekten erhöhte sich auf 1,62 Milliarden Euro, während die entsprechende Marge 14,2 Prozent erreichte. Besonders bemerkenswert ist der Auftragsbestand von 162 Milliarden Euro. Die hohe Nachfrage nach Gasturbinen, Stromnetzen und Infrastruktur für Rechenzentren unterstützt die Geschäftsentwicklung. Allerdings bestehen weiterhin Unsicherheiten über die Nachhaltigkeit des Investitionsbooms.

Gewinnmarge von bis zu 12 Prozent erwartet

Für das abgelaufene Geschäftsjahr hatte Siemens Energy zuletzt ein vergleichbares Umsatzwachstum zwischen 14 und 16 Prozent prognostiziert. Die Ergebnismarge vor Sondereffekten soll zwischen 10 und 12 Prozent liegen, voraussichtlich am oberen Ende dieser Spanne. Beim Nettogewinn stehen rund 4 Milliarden Euro im Raum. Der Free Cashflow vor Steuern soll etwa 8 Milliarden Euro erreichen. Besondere Aufmerksamkeit gilt weiterhin Siemens Gamesa. Das Windkraftgeschäft hatte im dritten Quartal erstmals seit 2022 wieder ein positives Quartalsergebnis erzielt.

Ausblick auf 2027 wird zur entscheidenden Bewährungsprobe

Neben den Jahreszahlen dürfte vor allem die Prognose für 2027 über die weitere Kursentwicklung entscheiden. Im Mittelpunkt stehen die erwarteten Gewinnmargen, der Auftragseingang und die nachhaltige Erholung von Siemens Gamesa. Auch die Nachfrage nach Energieinfrastruktur für KI-Rechenzentren bleibt ein wichtiger Faktor. Vom 52-Wochen-Hoch bei 195,56 Euro hat die Aktie bereits deutlich an Wert verloren. Der erneute Abverkauf zeigt, wie empfindlich der Markt auf Unsicherheit reagiert. Enttäuschende Prognosen könnten zusätzlichen Verkaufsdruck auslösen, während überzeugende Geschäftszahlen eine Stabilisierung unterstützen könnten.

Bn-Redaktion/tb
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