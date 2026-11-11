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RWE mit exzellenten Zahlen

Bricht die Aktie jetzt endlich nach oben aus? 11.11.2026, 12:41 Uhr Jetzt kommentieren: 0

RWE mit exzellenten Zahlen: Bricht die Aktie jetzt endlich nach oben aus?
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© KI Support
Starke Quartalsberichte haben bei RWE mittlerweile Tradition. Nach den exzellenten Zahlen zum 2. Quartal 2026 bzw. zum 1. Halbjahr 2026 waren die Erwartungen hinsichtlich der Q3-Daten hoch. Und RWE konnte diesem Erwartungsdruck standhalten, um das Kurzfazit bereits vorwegzunehmen. Aber reicht die Qualität des Berichts auch aus, um die Aktie aus ihrer langwierigen Seitwärtsbewegung zu reißen?
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RWE - Aktie mit bärenstarken Daten

Schauen wir uns das Zahlenwerk einmal genauer an. Wir betrachten die Zahlen auf 9-Monats-Basis. RWE gab das bereinigte EBITDA für die ersten neun Monate mit 4,575 Mrd. Euro an, nach 3,398 Mrd. Euro in den ersten neun Monaten 2025. RWE vermeldete für die ersten drei Quartale 2026 ein bereinigtes EBIT in Höhe von 2,769 Mrd. Euro. Auch dieser Wert fiel überzeugend aus. Zum Vergleich: In den ersten drei Quartalen 2025 verzeichnete RWE ein bereinigtes EBIT in Höhe von 1,863 Mrd. Euro. Das bereinigte Nettoergebnis wurde für den aktuellen Berichtszeitraum mit 1,846 Mrd. Euro veröffentlicht, nach 1,293 Mrd. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das EPS legte entsprechend von 1,77 Euro auf 2,52 Euro zu.

Im Rahmen der Zahlenveröffentlichung bestätigte RWE die bisherigen Erwartungen für das Gesamtjahr, rechnet nun aber damit, die oberen Bereiche der Bandbreiten zu erreichen. So erwartet RWE unverändert ein bereinigtes EBITDA in einer Spanne von 5,750 Mrd. Euro bis 6,350 Mrd. Euro und bereinigtes Nettoergebnis zwischen 1,950 Mrd. Euro bis 2,450 Mrd. Euro.

RWE AKtienchartRWE AKtienchart

Noch dominiert die Handelsspanne

Der obere Chart der RWE-Aktie (WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) offenbart eine langwierige Seitwärtsbewegung. Die RWE-Aktie bewegte sich in den letzten Monaten in einer breit angelegten Handelsspanne mit den 54 Euro als untere Begrenzung und 62 Euro als obere Begrenzung. Die Aufgabenstellung ist aus charttechnischer Sicht klar definiert. RWE muss über die 62 Euro, um ein frisches Kaufsignal in Richtung 70 Euro auszulösen. Gleichzeitig sollten Ausflüge unter die 54 Euro tunlichst unterbleiben, will die Aktie nicht Gefahr laufen, auf der Unterseite massiv unter Druck zu geraten.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten nach der Zahlenveröffentlichung ihr Votum „buy“ für die RWE-Aktie und das Kursziel von 65 Euro. Auch die Analysten von Jefferies sahen nach den Zahlen keine Veranlassung, an ihrer aktuellen Einschätzung etwas zu verändern. Sie stufen RWE unverändert mit „buy“ und einem Kursziel von 75 Euro ein.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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