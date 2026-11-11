Portfolio Tracker
Dein Depot in Echtzeit – Kurse, Renditeanalyse und Dividendenplaner an einem Ort.
Anzeige
US-Inflationsdaten können DAX nicht stoppen

Steht die Rheinmetall-Aktie vor dem nächsten Abverkauf? 11.11.2026, 14:35 Uhr Jetzt kommentieren: 0

US-Inflationsdaten können DAX nicht stoppen: Steht die Rheinmetall-Aktie vor dem nächsten Abverkauf?
AI MODIFIED
© Samir Smier auf Pexels (Symbolbild)
Der deutsche Leitindex ist auch durch die überraschend hohen US-Inflationsdaten nicht von seinem Weg abzubringen. Im frühen Mittwochshandel setzt der Index seine starke Performance fort.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 807,00 EUR -6,23 % Lang & Schwarz
Kostenlose Aktienchance per SMS Ausgewählte Trading-Einschätzungen aufs Handy.

US-Inflationsdaten irritieren DAX nur kurzzeitig

Die gestern veröffentlichten US-Verbraucherpreisdaten für Oktober fielen stärker aus als erwartet. Vor allem die überraschend hohe Kernrate trübte die Stimmung an den Finanzmärkten, steht doch nun einer Leitzinsanhebung um 25 Basispunkte durch die Fed im Dezember nicht mehr sonderlich viel im Wege. Angesichts der hartnäckigen Inflation scheint nun auch ein großer Zinsschritt von 50 Basispunkten nicht mehr völlig ausgeschlossen zu sein.

Index stemmt sich auch gegen wieder anziehende Ölpreise

Der DAX stemmt sich im frühen Mittwochshandel auch gegen die wieder anziehenden Ölpreise. Brent-Öl hat den Rutsch unter die wichtige Marke von 90 US-Dollar zunächst abwenden können. Der Ölpreis stabilisierte sich und drehte zwischenzeitlich wieder nach oben ab. Zur Stunde bewegt sich Brent-Öl oberhalb von 93 US-Dollar. Damit „köcheln“ die Inflationssorgen weiter. 

Quartalsberichte und Tech-Erholung treiben DAX an

Diese Handelswoche steht im DAX ganz im Zeichen der Quartalsberichte deutscher Unternehmen. So legten heute unter anderem E.ON und RWE starke Berichte vor. Neben den robusten Quartalsberichten treibt auch die Erholung im Technologiesektor den DAX an. Nach dem knackigen Ausverkauf kehren die Technologiewerte so langsam wieder in ruhigeres Fahrwasser zurück.

Rheinmetall Aktienchart

Steht die Rheinmetall-Aktie vor dem nächsten Abverkauf? 

Die Aktie des Düsseldorfer Rüstungskonzerns Rheinmetall (WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM) macht aus charttechnischer Sicht weiterhin einen schwachen Eindruck. Dem ehemaligen Börsenhighflyer will es in der aktuellen Phase nicht gelingen, eine nachhaltige Erholung auf die Beine zu stellen. 

Auch der letzte Erholungsversuch in Richtung 900 Euro droht zu verpuffen. Gewinnmitnahmen zwangen die Aktie bereits zur Umkehr. Aktuell rückt der Unterstützungsbereich 800 / 780 Euro in den Fokus. Sollte dieser Kursbereich unterschritten werden, muss mit weiteren Abgaben auf 660 Euro gerechnet werden. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 910 Euro respektive über die 1.000 Euro.

Analysten passen Kursziele an

Analysten bewerten die Perspektiven für Rheinmetall zunehmend skeptischer. So bestätigten die Analysten von Berenberg zwar ihr Votum „hold“ für die Aktie. Sie senkten aber kürzlich ihr Kursziel von 1.020 Euro auf 900 Euro. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
WB9YU7
Ask: 9,84
Hebel: 18,62
mit starkem Hebel
WB95F1
Ask: 1,21
Hebel: 6,65
mit moderatem Hebel
Smartbroker
UBS
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: WB9YU7 WB95F1. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Renk auf 'Kaufen' - Fairer Wert 56 Euro Hauptdiskussion
2 Selenskyj warnt Europäer vor russischer Aufrüstung Hauptdiskussion
3 ROUNDUP 2: Trump kündigt Ende milliardenschwerer Hilfen an Israel an Hauptdiskussion
4 AKTIEN IM FOKUS: SpaceX und Supermicro heben Tech-Laune etwas Hauptdiskussion
5 KI-Boom unter Druck: Asiens Börsen brechen ein – droht dem DAX die nächste Verkaufswelle? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Kursziel 600 Dollar: Analysten sehen gewaltige Chance bei der AMD-…

Gestern 17:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bloom Energy: Kurssprung nach Mega-Deal für KI-Rechenzentren!

Gestern 17:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nvidia-Chef gesteht Affäre: Droht der KI-Weltmacht jetzt das totale…

Gestern 17:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall stürzt ab: Fällt die Aktie jetzt unter 800 Euro?

Gestern 15:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Siemens Energy: Fast 8 Prozent Plus – DAX vor Rekordhoch

Gestern 13:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Infineon schießt über 6 Prozent nach oben: Was hinter der Rally …

Gestern 13:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

RWE mit exzellenten Zahlen: Bricht die Aktie jetzt endlich nach oben…

Gestern 12:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutz nach Zahlen: Ist die Aktie jetzt wieder ein Kauf?

Gestern 12:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer