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Infineon schießt über 6 Prozent nach oben

Was hinter der Rally steckt 11.11.2026, 13:28 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Infineon
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© Infineon Medienpool 2026
Die Infineon-Aktie gehört am Mittwoch, dem 11. November 2026, zu den größten Gewinnern im DAX und steigt um mehr als sechs Prozent. Nach den starken Jahreszahlen und einem optimistischen Ausblick auf 2027 setzen Anleger verstärkt auf das Wachstum des Halbleiterkonzerns. Besonders die steigende Nachfrage nach Chips für KI-Rechenzentren und die Aussicht auf deutlich höhere Gewinne sorgen für Zuversicht.
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Infineon-Aktie setzt kräftige Erholung fort

Die Infineon-Aktie verzeichnet am Mittwoch deutliche Kursgewinne und legt im Handelsverlauf um mehr als sechs Prozent zu. Damit setzt sich die Erholung nach den jüngsten Kursverlusten fort. Noch am 5. November hatte der Kurs bei 45,30 Euro gelegen. Trotz der kräftigen Aufwärtsbewegung bleibt der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 89,64 Euro erheblich. Die Kursrally folgt auf die am Dienstag veröffentlichten Jahreszahlen und den optimistischen Ausblick des Halbleiterkonzerns. Besonders die Erwartungen an das Geschäft mit künstlicher Intelligenz stehen im Mittelpunkt.

Rekordquartal sorgt für neue Zuversicht

Im vierten Geschäftsquartal 2026 steigert Infineon seinen Umsatz auf 4,706 Milliarden Euro. Das Segmentergebnis verbessert sich gegenüber dem Vorquartal um 40 Prozent auf 1,119 Milliarden Euro. Gleichzeitig steigt die Segmentergebnis-Marge von 19,1 auf 23,8 Prozent. Im gesamten Geschäftsjahr wächst der Konzernumsatz um 12 Prozent auf 16,353 Milliarden Euro. Das Segmentergebnis erreicht 3,223 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn je Aktie liegt bei 1,73 Euro, während der Free Cashflow 993 Millionen Euro beträgt.

KI-Rechenzentren werden zum Wachstumsmotor

Besonders hohe Erwartungen setzt Infineon auf Stromversorgungslösungen für Rechenzentren. Der zunehmende Einsatz künstlicher Intelligenz erfordert leistungsfähige Halbleiter, die Energie effizient umwandeln und verteilen. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Infineon allein in diesem Bereich Umsätze von annähernd vier Milliarden Euro. Weitere Wachstumsimpulse sollen aus dem Ausbau der Energieinfrastruktur sowie aus Elektromobilität und softwaredefinierten Fahrzeugen kommen. Auch Robotik und Edge-KI zählen zu den langfristigen Wachstumsfeldern.

Umsatz soll 2027 auf 20 Milliarden Euro steigen

Für das neue Geschäftsjahr prognostiziert Infineon einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro. Das entspricht einem Wachstum von mehr als 20 Prozent. Die Segmentergebnis-Marge soll um ungefähr fünf Prozentpunkte auf einen Wert im mittleren Zwanziger-Prozentbereich steigen. Gleichzeitig plant der Konzern Investitionen zwischen 3,0 und 3,5 Milliarden Euro. Der bereinigte Free Cashflow soll etwa 2,2 Milliarden Euro erreichen. Zudem ist eine Dividendenerhöhung um 0,03 Euro auf 0,38 Euro je Aktie vorgesehen.

Trotz Kursrally bleiben hohe Erwartungen

Für die weitere Entwicklung der Infineon-Aktie dürfte entscheidend sein, ob der Konzern seine ehrgeizigen Wachstumsziele erreicht. Insbesondere die prognostizierten Umsätze mit KI-Rechenzentren müssen sich in den kommenden Quartalen bestätigen. Auch die hohen Investitionen und mögliche Nachfrageschwankungen in der Automobilindustrie bleiben wichtige Einflussfaktoren. Die kräftige Kurserholung von mehr als sechs Prozent zeigt jedoch, dass die positiven Geschäftsaussichten derzeit an der Börse überwiegen. Ein erfolgreicher Start ins Geschäftsjahr 2027 könnte die Erholung zusätzlich stützen.

Bn-Redaktion/tb
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