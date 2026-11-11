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Kursziel 600 Dollar

Analysten sehen gewaltige Chance bei der AMD-Aktie! 11.11.2026, 17:58 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild AMD
AI MODIFIED
© Foto von Timothy Dykes auf Unsplash
Nach fulminanten Geschäftszahlen und einem beachtlichen Erlöswachstum im Rechenzentrumssegment sorgt eine deutliche Anhebung des Kursziels für Aufsehen an der Wall Street. Die Investmentbank Oppenheimer attestiert dem US-Halbleiterkonzern erhebliches Potenzial im Rennen um die globale KI-Infrastruktur. Doch kann der Herausforderer die enorm hohen Erwartungen der Anleger dauerhaft erfüllen?
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Verschiebung zum Rechenzentrumsgeschäft

Die jüngste Geschäftsentwicklung bei AMD verdeutlicht eine fundamentale Verschiebung des Schwerpunkts. Während das klassische Geschäft mit PC-Prozessoren und Gaming-Hardware stagniert oder leicht rückläufig verläuft, erweist sich die Sparte für Rechenzentren als die zentrale treibende Kraft. Die hohe Nachfrage nach leistungsfähigen Serverprozessoren sowie neu eingeführten KI-Beschleunigern bescherte dem Unternehmen im abgelaufenen Jahresviertel nahezu eine Verdopplung der Segmenterlöse.
Starke Profitabilität durch Margeneffekte

Diese dynamische Entwicklung schlägt sich auch in der operativen Ertragskraft nieder. Höhere Margen im Serverbereich und positive Skaleneffekte trugen dazu bei, dass sich der operative Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelte. Marktbeobachter gehen davon aus, dass der Rechenbereich künftig den überragenden Großteil des Gesamtumsatzes beisteuern könnte.


Technologische Offensive und schlüsselfertige Systeme

Um im intensiven Wettbewerb mit der Konkurrenz zu punkten, setzt das Management auf beschleunigte Innovationszyklen. Künftig sollen in kurzen Abständen neue Generationen von KI-Spezialchips auf den Markt gebracht werden. Zudem baut der Konzern sein Angebot an integrierten Server-Racks aus, um großen Cloud-Betreibern schlüsselfertige Infrastrukturen für anspruchsvolle Rechenaufgaben bereitzustellen.
Diversifizierung bei Cloud-Giganten

Namhafte Kunden aus dem Tech-Sektor setzen bei der Ausweitung ihrer Rechenkapazitäten zunehmend auf die Produktfamilien des Anbieters, um Abhängigkeiten von einzelnen Herstellern zu reduzieren. Marktkenner verweisen darauf, dass die massiven Investitionen globaler Technologiekonzerne dem gesamten Marktsegment weiterhin spürbaren Rückenwind verleihen.


Optimistische Analysten treffen auf hohe Erwartungen

In Reaktion auf diese Dynamik hob Oppenheimer die Einstufung von „perform“ auf „outperform“ an und fixierte ein neues Kursziel von 600 US-Dollar für AMD. Analyst Rick Schafer sieht erhebliches Potenzial, verweist jedoch auch auf die Rahmenbedingungen. Die Bewertung der Aktie setzt voraus, dass die ambitionierten Ziele eingehalten werden. Mögliche Engpässe in den Lieferketten sowie die Konzentration auf wenige Großkunden bleiben Risikofaktoren, die Anleger im Blick behalten sollten.

Bn-Redaktion/js
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