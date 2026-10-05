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Bluter-Mittel hängt fest

FDA lässt Novo Nordisk zappeln 05.10.2026, 13:35 Uhr Jetzt kommentieren: 0

US-Behörde verlängert Prüfung des Bluter-Präparats Denecimig – wegen Nachbesserungen an einem Werk, ohne Einwände gegen Wirkung oder Sicherheit. Dänischer Konzern peilt weiterhin einen US-Start im ersten Halbjahr 2027 an. Seit Jahresbeginn hat das Papier rund ein Viertel verloren, Aktionäre reagieren mit Sarkasmus.
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Für Novo Nordisk reißt die Serie schlechter Nachrichten nicht ab. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat die Prüfung des Hämophilie-Medikaments Denecimig verlängert und bislang keinen neuen Entscheidungstermin genannt – und das in einer Phase, in der der Preisdruck auf dem US-Markt und die Konkurrenz durch Eli Lilly ohnehin schwer auf der Aktie lasten. Am Vormittag rutschte das Papier zeitweise bis auf 32,71 Euro ab, inzwischen notiert es mit rund 33,02 Euro nahezu unverändert. Unter Aktionären überwiegt die Ernüchterung.

Ein Werk bremst, nicht der Wirkstoff

An Wirksamkeit und Sicherheit des Präparats hat die FDA nichts auszusetzen. Ausschlaggebend sind vielmehr noch laufende Nachbesserungen an einer Produktionsstätte nach einer Inspektion. Eine Entscheidung über das Mittel gegen die Bluterkrankheit Hämophilie A war ursprünglich für das dritte Quartal 2026 erwartet worden. Der Konzern hält dennoch an einer möglichen Markteinführung in den USA im ersten Halbjahr 2027 fest. Bereits vermarktete Medikamente seien von den Problemen am Standort nicht betroffen, der Finanzausblick für 2026 bleibe bestehen.

Aus Anlegersicht fällt der Rückschlag bei genauerem Hinsehen weniger dramatisch aus, als die Schlagzeile vermuten lässt: Solange Wirksamkeit und Sicherheit nicht infrage stünden, gehe es eher um eine Verzögerung als um ein Scheitern. Gewichtiger für die langfristige Wachstumsgeschichte seien ohnehin neue Daten rund um das Abnehmmittel Wegovy. Durchsetzen kann sich diese gelassene Lesart allerdings kaum – der Grundton bleibt resigniert, von einem Elend ist die Rede, das sich Tag für Tag wiederhole.

Ein Viertel Kursverlust seit Januar

Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund ein Viertel an Wert eingebüßt, binnen zwölf Monaten summiert sich das Minus auf gut 35 Prozent. Schon der Kapitalmarkttag im September hatte die Börse enttäuscht: Im Mittelpunkt standen Sorgen über den Wettbewerb mit Eli Lilly, auslaufende Patente auf den Wirkstoff Semaglutid und die Frage, wie viel Preissetzungsmacht dem Konzern bleibt. Dahinter steht der politische Druck auf die Medikamentenpreise in den USA, unter dem Novo die dortigen Listenpreise für Wegovy und Ozempic bereits deutlich gesenkt hat. Der US-Rivale notiert mit rund 1.020 Euro leicht im Plus und hat binnen eines Jahres rund 40 Prozent zugelegt.

Auf Aktionärsseite wird die Lage unterschiedlich gelesen. Auf der einen Seite wird auf das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis und die stabile Dividende verwiesen: Novo sei keine Aktie für den schnellen Handel, über einen Zeitraum von drei bis zehn Jahren zähle das Gesamtbild mehr als kurzfristige Schwankungen. Der Einwand der Gegenseite: Wer zu deutlich höheren Kursen eingestiegen sei, dem helfe der Verweis auf die lange Frist wenig – zumal es lukrativere Alternativen gegeben hätte.

Ich glaube, du verwechselst Jammern mit tiefem Sarkasmus... denn zu Optimismus hat diese Aktie schon sehr lange keinen Grund geliefert.

@franke69 in Novo Nordisk nach Split

Sarkasmus statt Zuversicht – diese Haltung prägt auch die Reaktionen auf die FDA-Meldung. Die Nachricht wird eher als weiteres Kapitel einer langen Durststrecke aufgenommen denn als Wendepunkt.

Jahrestief bei 30,43 Euro rückt näher

Mit dem Tagestief von 32,71 Euro markierte die Aktie am Vormittag den tiefsten Stand im Wochenverlauf, auf Sicht von fünf Handelstagen steht ein Minus von knapp 4 Prozent. Vom Jahrestief bei 30,43 Euro trennen das Papier noch gut 8 Prozent. Charttechnisch orientierte Anleger rechnen damit, dass der Bereich um 30 Euro getestet werden könnte; dort sei eine Gegenbewegung denkbar, ob sich daraus ein endgültiger Boden bilde, bleibe jedoch offen.

Operativ setzt Novo derweil auf Abnehmmittel in Tablettenform: Patienten, die auf orales Semaglutid umstiegen, verloren neuen Daten zufolge in drei Monaten im Schnitt 4,1 Prozent ihres Körpergewichts. Die Anleger-Stimmung pendelt damit zwischen Galgenhumor und der leisen Hoffnung, dass sich ein Boden abzeichnen könnte.

Bn-Redaktion/sb
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