BMW-Aktie im Dauertief

Wann fängt sich der angeschlagene Premium-Hersteller wieder? 11.06.2026, 18:39 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild BMW
© Bild von Luis Quintero auf Pexels
Beim Münchner Automobilkonzern BMW setzt sich die Talfahrt der vergangenen Monate unvermindert fort. Während die internationalen Märkte nach neuen Impulsen suchen, verabschieden sich Investoren fortlaufend von den Papieren des DAX-Schwergewichts. Im Donnerstagshandel geriet der Titel erneut unter Druck, verlor mehr als zwei Prozent an Wert und markierte bei 65,92 Euro ein neues Jahrestief. Seit dem Jahreswechsel summiert sich der Kursverlust der Bayerischen Motoren Werke damit auf rund 30 Prozent, womit das Papier nur noch hauchdünn über seinem markanten 3-Jahrestief notiert.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BMW 67,42 EUR +0,04 % Lang & Schwarz

Absatzschwäche in China und Zollbarrieren belasten
Die Ursachen für den anhaltenden Rückzug der Anleger sind vielschichtig und spiegeln die strukturellen Herausforderungen der gesamten deutschen Automobilbranche wider. Fundamental leidet BMW unter einem spürbaren Absatzrückgang im wichtigsten Einzelmarkt China, wo die lokale Konkurrenz durch extrem günstige E-Auto-Bauer den etablierten Marken massiv zusetzt. Erschwerend kommen globale Zollkonflikte hinzu: Die Sonderzölle der EU auf Importe aus der Volksrepublik treffen die Münchner durch die dortige Produktion des elektrischen Mini paradoxerweise selbst. Zudem drücken restriktive Handelsbarrieren in den USA die operativen Margen spürbar nach unten.

Profitabilität bricht drastisch ein
Trotz des optisch günstigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses blicken Marktbeobachter zunehmend besorgt auf die nackten Geschäftszahlen des Premium-Herstellers. BMW hat in den vergangenen beiden Jahren erhebliche Teile seines Umsatzes eingebüßt, während sich der operative Gewinn im selben Zeitraum in etwa halbierte. Mit einer enttäuschenden EBIT-Marge von lediglich 4,7 Prozent im ersten Quartal bewegt sich die Profitabilität auf einem für das Premiumsegment ungewöhnlich niedrigen Niveau. Kritiker bemängeln in diesem Zusammenhang, dass der Konzern seine Kostenbasis trotz der ambitionierten Preise für neue Elektromodelle derzeit nicht effizient kontrollieren kann.

Chartbild trübt sich weiter ein
Aus Sicht der Markttechnik hat sich die Situation im Juni nochmals dramatisch zugespitzt. Nach dem deutlichen Bruch der bisherigen Unterstützungslinien bei 71,50 Euro befindet sich die Aktie in einem intakten Abwärtstrend. Sollte nun auch der psychologisch wichtige Support im Bereich des 3-Jahrestiefs bei 63,50 Euro nachhaltig nach unten durchstoßen werden, drohen laut Analysten weitere technische Abgaben, die den Kurs deutlicher unter die Marke von 60 Euro drücken könnten. Eine charttechnische Bodenbildung ist momentan noch nicht in Sicht.

Geduldsprobe für Value-Investoren
Die Kombination aus schrumpfenden Margen und dem harten technologischen Verdrängungswettbewerb im Elektrosegment sorgt dafür, dass die Trendwende bei den Münchnern vorerst auf sich warten lässt. Für mutige Schnäppchenjäger bietet das historisch niedrige Bewertungsniveau zwar einen ersten Blickfang, doch die ungelösten operativen Baustellen mahnen weiterhin zur Vorsicht. 

Bn-Redaktion/js
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