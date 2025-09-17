Anzeige
BMW baut um

Neue Klasse revolutioniert E-Mobilität! 17.09.2025, 13:22 Uhr Jetzt kommentieren: 0

BMW
© Symbolbild von Stephan Louis auf Unsplash
BMW startet in Ungarn mit der Produktion des vollelektrischen iX3 und läutet damit eine umfassende E-Offensive ein. Die „Neue Klasse“ soll technologische Maßstäbe setzen, während das neue Werk in Debrecen Maßstäbe bei Nachhaltigkeit und Digitalisierung setzt. Trotz Rückschlägen in China und sinkendem Vorsteuergewinn will BMW mit über 40 neuen Modellen bis 2027 seine Marktführerschaft zurückerobern.
BMW startet E-Offensive in Ungarn

Mit dem Start der Produktion des vollelektrischen iX3 im ungarischen Debrecen sendet BMW ein unmissverständliches Signal an den Markt: Der bayerische Autobauer positioniert sich neu – technologisch und strategisch. Ab Oktober 2025 wird hier das erste Modell der sogenannten „Neuen Klasse“ gefertigt, die als Fundament für die nächste Generation der E-Mobilität dient.

Der iX3 ist kein gewöhnliches Elektrofahrzeug, sondern ein Symbol für BMWs Anspruch, im globalen Wettbewerb um die technologische Führung wieder mitzuspielen. Möglich machen das technische Eckdaten, die derzeit kaum ein Mitbewerber aufbieten kann: eine Reichweite von bis zu 800 Kilometern (nach WLTP) dank der 800-Volt-Gen6-Architektur, 350 Kilometer Ladeleistung in nur zehn Minuten sowie ein zwanzig Prozent geringerer Energieverbrauch im Vergleich zum Vorgängermodell. Hinzu kommt bidirektionales Laden – der iX3 kann künftig nicht nur Energie beziehen, sondern auch abgeben.

40 Modelle bis 2027: BMWs größter Umbau seit Jahrzehnten

Mit dem iX3 ist es längst nicht getan. BMW plant, bis 2027 mehr als 40 neue und überarbeitete Fahrzeuge auf Basis der „Neuen Klasse“ auf den Markt zu bringen – ein ambitionierter Schritt, der den Konzern in ein software-definiertes Zeitalter führen soll. Im Zentrum steht dabei nicht nur die Elektrifizierung, sondern auch die Digitalisierung und Automatisierung der Fahrzeuge.

Gleichzeitig will BMW mit dem neuen Werk in Debrecen Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit setzen: Die Fertigung soll vollständig CO2-neutral ablaufen – ein Novum in der Konzernstruktur und ein weiterer Schritt, um dem wachsenden regulatorischen Druck in Europa und Nordamerika zu begegnen.

Führungswechsel und Finanzzahlen 

Neben der Produktionsoffensive sorgt auch eine Managementrochade für Aufmerksamkeit: Jean-Philippe Parain übernimmt die Leitung der Marke MINI. Unter seinem Vorgänger Stefan Richmann war der Absatz um bemerkenswerte 25 Prozent gestiegen. Richmann wechselt in die Investor-Relations-Abteilung – ein Bereich, der angesichts der zunehmenden Volatilität an den Kapitalmärkten strategisch an Gewicht gewinnt.

Die Halbjahreszahlen 2025 zeichnen ein gemischtes Bild: Der Vorsteuergewinn sank um 28,6 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro. Dennoch konnte sich die operative Marge im Automobilsegment mit 6,2 Prozent innerhalb der angepeilten Zielspanne von fünf bis sieben Prozent behaupten. Positiv hervorzuheben ist die Elektrifizierungsrate: Der Anteil vollelektrischer Modelle stieg auf 18,3 Prozent, während der Gesamtabsatz elektrifizierter Fahrzeuge um 18,5 Prozent zulegte.

Kampfansage an BYD & Co: China bleibt Sorgenkind

Der Blick nach China dämpft jedoch den Optimismus: Während BMW außerhalb der Volksrepublik ein Wachstum von sechs Prozent verbuchen konnte, brachen die Umsätze im Reich der Mitte um 16 Prozent ein – ein herber Rückschlag im wichtigsten Einzelmarkt. Genau hier soll der neue iX3 ein Gegengewicht zu den aggressiven Preiskampagnen chinesischer Hersteller wie BYD bilden.

Die BMW-Aktie liegt derzeit bei 83,40 Euro – rund 8,5 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Entscheidend wird sein, ob die Zahlen des dritten Quartals am 5. November erste Erfolge der neuen Strategie sichtbar machen oder ob die Belastungen aus dem chinesischen Markt weiter dominieren. Fest steht: BMW hat viel vor – doch der Markt schaut genau hin.

Bn-Redaktion/aw
