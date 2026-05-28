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Rekordauftrag mit Bewertungsfrage

Siemens Energy Aktie Rekordauftrag und Prognoseanhebung doch das KGV stört 28.05.2026, 15:40 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Rekordauftrag mit Bewertungsfrage: Siemens Energy Aktie Rekordauftrag und Prognoseanhebung doch das KGV stört
© Bild: iStock.com/huettenhoelscher
Die Siemens Energy Aktie bleibt nach starken Quartalszahlen im Fokus. Der Auftragseingang erreichte im zweiten Geschäftsquartal 2026 mit 17,7 Milliarden Euro ein neues Allzeithoch und lag deutlich über den Erwartungen. Auch die Jahresziele wurden angehoben. Dennoch bleibt die hohe Bewertung ein Streitpunkt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Siemens Energy 168,10 EUR -3,95 % Gettex
GE Vernova 860,30 EUR -3,25 % Quotrix Düsseldorf
JPMorgan Chase 257,73 EUR +0,17 % TTMzero RT

Siemens Energy überzeugt mit Rekordauftrag

Siemens Energy hat mit seinen Quartalszahlen ein starkes Signal gesetzt. Der Auftragseingang lag bei 17,7 Milliarden Euro und übertraf den Analystenkonsens von rund 15,6 Milliarden Euro deutlich. Damit zeigt sich dass die Nachfrage nach Energietechnik Netzlösungen und Transformationsprojekten weiter hoch bleibt.

Für Anleger ist der Rekordauftrag ein wichtiger Beleg dafür dass der Konzern von langfristigen Investitionen in Stromnetze Energieinfrastruktur und Dekarbonisierung profitiert. Besonders positiv wurde aufgenommen dass das Management die Prognose für das laufende Jahr angehoben hat.

Analysten bleiben überwiegend optimistisch

Mehrere Häuser reagierten positiv auf die Zahlen und hoben ihre Kursziele an. JPMorgan bekräftigte die Einstufung mit Overweight und einem Kursziel von 225 Euro. Die Bank sieht weiter Chancen durch starke Nachfrage und strukturelle Wachstumstreiber.

Auch der Vergleich mit GE Vernova zeigt dass Energietechnikwerte derzeit stark von Investitionen in Netze Stromversorgung und Rechenzentren profitieren. Der steigende Energiebedarf durch künstliche Intelligenz bleibt ein wichtiger Treiber für die Branche.

Das KGV bleibt der Störfaktor

Trotz der starken operativen Entwicklung gibt es auch kritische Stimmen. Der wichtigste Einwand betrifft die Bewertung. Nach dem kräftigen Kursanstieg ist die Aktie nicht mehr günstig. Das Kurs Gewinn Verhältnis wirkt anspruchsvoll und lässt weniger Spielraum für Enttäuschungen. Für Anleger bedeutet das eine schwierige Abwägung. Operativ läuft vieles in die richtige Richtung doch ein hoher Bewertungsaufschlag erhöht das Risiko. Sollte das Wachstum schwächer ausfallen oder die Margenentwicklung enttäuschen könnte die Aktie empfindlich reagieren.

Schlusswort

Siemens Energy liefert mit Rekordauftrag Prognoseanhebung und positiven Analystenstimmen starke Argumente für die Aktie. Gleichzeitig bleibt die Bewertung der zentrale Belastungsfaktor. Die Wachstumsstory ist intakt doch der Markt hat bereits viel Optimismus eingepreist. Für Anleger bleibt der Titel damit attraktiv aber anfällig für Rückschläge.

Bn-Redaktion/jh
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