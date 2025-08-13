Börsen-Beben nach TUI-Zahlen

13.08.2025, 14:10 Uhr

Nach der jüngsten Anhebung der Jahresprognose und der Veröffentlichung detaillierter Quartalsergebnisse sorgt TUI für Aufsehen am Markt. Die Aktie des Touristikkonzerns schießt in die Höhe und erreicht den höchsten Stand seit Februar. Investoren und Analysten blicken nun gespannt auf die weitere Entwicklung. Während die verbesserte Profitabilität gefeiert wird, geben einige Aspekte der Buchungsentwicklung Anlass zur Vorsicht. Die folgenden Abschnitte beleuchten, wie Analysten die aktuellen Zahlen bewerten und welche Faktoren die TUI-Aktie aktuell antreiben.
Prognose-Anhebung beflügelt die Aktie
Die TUI-Aktie verzeichnete einen deutlichen Kursanstieg und knüpfte an die Gewinne vom Vortag an. Auslöser hierfür war die angehobene Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Trotz gedämpfter Umsatzerwartungen rechnet das Unternehmen nun mit einem höheren operativen Gewinn, dem sogenannten bereinigten Ebit. Dieser soll wechselkursbereinigt stärker wachsen als zuvor prognostiziert. Dies deutet auf eine verbesserte Rentabilität hin, was von den Anlegern positiv aufgenommen wurde.

Analysten loben die Profitabilität
Analysten sehen in den Quartalszahlen eine positive Überraschung. Vor allem die gestiegenen Margen des Reisekonzerns werden gelobt. Ein Experte von MWB Research hebt hervor, dass die Ergebnisse des dritten Quartals eine unerwartete Verbesserung der Profitabilität zeigen. Dieser Anstieg sei auf eine starke Entwicklung in den Geschäftsbereichen Hotels & Resorts sowie Kreuzfahrten zurückzuführen. Auch der späte Ostertermin habe im Bereich Märkte & Fluggesellschaften eine positive Rolle gespielt. Trotzdem gibt es auch kritische Stimmen, die den Barmittelzufluss bemängeln.

Gemischte Signale bei den Buchungen
Ein Analyst von UBS wertete das Ebit ebenfalls als positive Überraschung. Die Kreuzfahrtsparte habe sich besonders gut entwickelt. Allerdings gibt es auch Schattenseiten. Die Entwicklung der Sommerbuchungen und -preise bereitet einigen Analysten Sorgen, da sie sich im Vergleich zum Vorquartal verschlechtert haben. Dies wirft Fragen bezüglich der zukünftigen Rentabilität auf. Dagegen blickt eine Analystin von Jefferies positiv auf das frühe Wintergeschäft. Die Buchungen deuten auf Preissteigerungen hin und die Aussichten für die Sparten Hotels und Kreuzfahrten im vierten Quartal seien vielversprechend.

Langfristige Entwicklung im Fokus
Seit der Rückkehr in den MDax hat die TUI-Aktie eine bewegte Geschichte hinter sich. In den letzten zwölf Monaten konnte sie insgesamt zulegen, auch wenn sie zwischenzeitlich starke Schwankungen zeigte. Während die TUI-Spitze weiter an der finanziellen Stärkung des Konzerns arbeitet, bleibt der Weg zu den alten Rekordhochs aus der Vergangenheit noch weit. Anleger sollten die Entwicklungen weiterhin genau beobachten.

Darüber diskutiert die Börsen-Community
In den Online-Foren herrscht große Aufregung über die steigende TUI-Aktie. Einige Nutzer sind optimistisch und spekulieren auf einen sogenannten Short Squeeze. Es wird diskutiert, ob Leerverkäufer aufgrund der positiven Kursentwicklung nun unter Druck geraten und ihre Short-Positionen auflösen müssen, was den Kurs weiter in die Höhe treiben könnte. Zur Diskussion

Bn-Redaktion/js
Bn-Redaktion/js
