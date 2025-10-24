Brent Öl startet wuchtige Zwischenrallye: Winken BP, Shell & Co. nun knackige Kursgewinne?

Gold über 4.000 US-Dollar
© BP Europa SE / Coker-Anlage in der Ruhe Öl Raffinerie in Gelsenkirchen-Horst bei nacht
Die Ölpreise starteten im gestrigen Donnerstagshandel eine knackige Zwischenrallye. Die Wucht und die Vehemenz der Aufwärtsbewegung überrascht durchaus, stand doch Brent Öl erst kürzlich noch mit einem Bein im Preisdebakel.
BP 5,017 EUR +0,13 %
Shell 32,72 EUR +0,44 %

Die aktuelle Aufwärtsbewegung ist eine Reaktion auf die US-amerikanischen Sanktionen gegen die russische Ölindustrie. Zudem war der Ölpreis nach der ausgedehnten Korrektur reif für eine Gegenbewegung. Die Sanktionen boten nun den Anlass, um eine Erholung zu starten. 

Die fundamentalen Rahmenbedingungen haben sich indes noch nicht gravierend verändert. Insbesondere der drohende Angebotsüberschuss könnte jederzeit wieder als Thema in den Fokus rücken. Von daher bleibt abzuwarten, wie nachhaltig die aktuelle Zwischenrallye sein wird. Kurzfristig hat Brent Öl jedoch das Momentum auf seiner Seite. Nach der Rückeroberung der 65 US-Dollar warten nun die 70 US-Dollar. Und sollte es darüber hinausgehen, könnte aus der Zwischenrallye womöglich doch mehr erwachsen. Der jüngste Preisanstieg schlug wenig überraschend auch auf die Aktienkurse der Produzenten durch. Stellvertretend für den Sektor schauen wir uns an dieser Stelle BP an. 

BP – Winken BP, Shell & Co. nun knackige Kursgewinne?

Ende September verpasste die BP-Aktie (WKN: 850517 | ISIN: GB0007980591 | Ticker-Symbol: BPE5) die große Gelegenheit, den Widerstandsbereich um 4,50 GBP zu überwinden, um in Richtung 52-Wochen-Hoch bei 4,70 GBP vorzustoßen.

BP Aktienchart

Es folgte ein knackiger Rücksetzer, in dessen Verlauf auch die eminent wichtige Unterstützung um 4 GBP samt dort verlaufender 200-Tage-Linie und Aufwärtstrend (grün dargestellt) in Bedrängnis geriet. In dieser Phase war es sehr wichtig, dass es der Aktie zumindest gelang, die Unterstützung erfolgreich zu verteidigen. Ein Bruch der 4 GBP hätte das Chartbild massiv eingetrübt. So aber könnte der erfolgreiche Test sogar als Basis dienen, um einen erneuten Angriff auf die 4,5 GBP zu lancieren. Weiterhin gilt: Sollte der Ausbruch gelingen, könnte es rasch in Richtung 52-Wochen-Hoch gehen. Ein Rücksetzer unter die 4 GBP würde hingegen eine Neubewertung der Lage notwendig machen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies stufen die BP-Aktie unverändert mit „hold“ ein. Das Kursziel hoben sie von 400 Pence auf 420 Pence an. Etwas optimistischer sind die Analysten der kanadischen RBC. Deren Votum lautet zwar ebenfalls „nur“ „sector perform“, das Kursziel aber 470 Pence.

Bn-Redaktion/mt
