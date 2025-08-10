BYD Aktie stagniert

Absatzschwäche und Handelsrisiken belasten 10.08.2025, 20:30 Uhr Jetzt kommentieren: 0

BYD Aktie stagniert: Absatzschwäche und Handelsrisiken belasten
© Bild von BYD Image Bank
BYD, Chinas größter Elektroautohersteller, steckt in einer herausfordernden Phase. Trotz globaler Marktführerschaft im EV-Segment notiert die Aktie aktuell bei 12,25 EUR. Absatzprobleme, geopolitische Spannungen und ein unsicherer Ausblick bremsen den Kurs.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BYD 12,25 EUR +0,16 % Lang & Schwarz

Absatzentwicklung bleibt hinter Erwartungen

Die jüngsten Verkaufszahlen fielen schwächer aus als prognostiziert. Im Juli 2025 setzte BYD weltweit 267.000 Fahrzeuge ab – nur 3 % mehr als im Vorjahresmonat und deutlich unter den zweistelligen Wachstumsraten der letzten Jahre.
Besonders das Exportgeschäft litt unter neuen US-Zöllen und verschärften EU-Prüfverfahren. Auch im wichtigen heimischen Markt China drückt der verschärfte Wettbewerb auf die Margen, da Konkurrenten wie Nio und Geely mit aggressiven Preisaktionen Marktanteile zurückholen.

Handelskonflikte belasten Expansionspläne

Ein großer Rückschlag war die von Donald Trump verhängte Zollpolitik gegenüber chinesischen Herstellern. Die Entscheidung, in Mexiko eine Fertigung aufzubauen, um den US-Markt indirekt zu bedienen, wurde durch Strafzölle auf in Mexiko produzierte chinesische Fahrzeuge zunichtegemacht. Damit steht BYDs Nordamerika-Strategie vor einer kompletten Neuausrichtung. Analysten warnen, dass der Eintritt in die USA kurzfristig vom Tisch ist und alternative Absatzmärkte gefunden werden müssen.

Zwischenbilanz sorgt für Nervosität

In der kommenden Woche will BYD seine Halbjahreszahlen vorlegen. Marktbeobachter erwarten einen Umsatz zwischen 38 und 40 Milliarden USD sowie eine Nettomarge um die 4,5 % – leicht unter dem Vorjahr. Investoren hoffen auf klare Aussagen zur Kostensenkung und zum weiteren internationalen Wachstum. Laut TipRanks bleibt die Aktie trotz jüngster Enttäuschungen für viele Analysten ein „Buy“-Kandidat, allerdings mit reduziertem Kursziel.

Langfristige Perspektive bleibt intakt

Trotz kurzfristiger Rückschläge ist BYD technologisch breit aufgestellt: vom Batteriebau über eigene Halbleiterproduktion bis zur Fertigung von Bussen und Nutzfahrzeugen. Die vertikale Integration verschafft dem Konzern Kostenvorteile, die in einem Preiskrieg entscheidend sein können. Zudem treiben neue Modelle mit Feststoffbatterien und die Expansion nach Südostasien den strategischen Ausblick.

Community-Stimmung

Im boersennews.de-Forum sind die Meinungen geteilt. Optimisten sehen „eine perfekte Kaufgelegenheit vor den Halbjahreszahlen“, während Kritiker die US-Handelspolitik als „massiven Bremsklotz“ bezeichnen. Einige Anleger fordern, dass BYD stärker auf Märkte wie Indien und Brasilien setzt. Trotz der aktuellen Unsicherheit bleibt das Vertrauen in die technologische Stärke hoch.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MK8CPQ
Ask: 2,52
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MK8CPQ. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
2 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
3 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
4 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
5 Beschäftigte bei Tageszeitungen sollen mehr Geld bekommen Hauptdiskussion
6 BYD weitet Tech-Offensive aus: Smartphone aus dem Autohaus Hauptdiskussion
7 Daimler Truck eröffnet 'Herzstück' der weltweiten Logistik Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Eli Lilly im Tal der Tränen: Hoffnung auf GLP-1 bleibt

21:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

CEO trotzt Trump: Intel unter politischem Beschuss

20:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

USA drohen mit Goldzoll: Schweiz vor Milliardenlast

13:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Renk vor Zahlen: Platzt jetzt die Rallye-Blase?

13:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Volkswagen: Grüne Ministerin kontert harte Kritik

13:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall nach Zahlen: Top-Bildung schreitet voran. Droht der …

9:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: RWE vor Zahlen. Startet …

8:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall im Check: DAX-Star nur noch zum Halten gut?

Gestern 16:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer